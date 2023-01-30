Почему Запад перешел все "красные линии": Пионтковский о целях США в российско-украинской войне

Наиболее важно было то, что происходило в администрации Байдена.

Находящийся в Вашингтоне политолог Андрей Пионтковский отметил, что Запад перешел все "красные линии" и резко решил дать Украине практически все. Также он пролил свет на внутреннюю политику в администрации президента США.

Об этом говорилось в интервью УНИАН.

"На вопрос, в чем цели США в российско-украинской войне, у администрации было два ответа. Один из них – победа Украины. Когда госсекретарь Блинкен и министр обороны Остин были еще 25 апреля в Киеве, Остин заявил: победа Украины, полное восстановление ее территориальной целостности и ослабления России до такой степени, чтобы она больше никогда не могла повторить подобное, но был и остается другой высокопоставленный чиновник – помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, который на этот вопрос отвечал иначе, что цель – не допустить поражения Украины. б, близкие формулировки, но, по сути, они очень разные", – отметил политолог.

По его словам, все решения о пакетах военной помощи для Украины сопровождались большой внутренней дискуссией.

"Мы же помним всю эту историю. Ее прекрасно восстановила журналистка, которая задала Байдену вопрос на совместной конференции с Зеленским в Белом доме о поставках оружия: сначала в Америке говорили, что ни в коем случае нельзя передавать Украине Javelin, поскольку это спровоцирует Путина, потом – что нельзя передавать гаубицы, HIMARS, Patriot, и, в конце концов, их передают, как же дальше будет с танками, с ATACMS?Байден был очень смущен этим вопросом, и видно было, что он сам уже утруждался этими "красными линиями", которые Штаты наручниками сами на себя налагали в вопросе помощи", – отметил эксперт.

По словам политолога, Запад решил, что должна победить Украину. Особенно поддержка резко возросла с 10 октября, когда началась кампания по уничтожению украинской инфраструктуры.

Фестивалем солидарности с Украиной был и последний Давосский форум.

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И дело не только в симпатии к Украине, Запад наконец-то понял, что происходит.

"Об этом сказал Столтенберг, которого мы так долго и справедливо критиковали в ноябре-декабре 2021-го перед началом вторжения. Тогда он каждый раз начинал свои выступления с перечисления, что НАТО не будет делать. Это поощряло Путина. Сейчас же он очень четко сформулировал новое понимание ситуации Западом Отвечая на упреки, что приходится тратить много денег на помощь Украине, Столтенберг сказал: "Да, мы платим деньгами, а украинцы платят кровью". И если они не устоят, нам придется платить кровью", – напомнил политолог.

По мнению Пионтковского, понадобился целый год войны, чтобы Запад понял, что в Украине решается судьба мира. Украинская армия защищает Запад от вторжения русской орды.

Политолог также успокоил появление большинства республиканцев в Палате представителей и ожидания снижения поддержки Украины.

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"Да, там есть примерно 30-40 трампистских мерзавцев, которые откровенно ненавидят Украину. Трамп же после последней помощи сказал, что Байден ведет США к Третьей мировой войне, что это нужно остановить. Но трампистов всего 30-40 из 220 республиканцев. Рейганское крыло" Республиканская партия победила, взяла верх над трампистами внутри партии.И в эти два дня немецкого кризиса после решения Шольца именно лидеры республиканцев начали критиковать Байдена за недостаточность помощи.Байден же не собирался давать Abrams, но они заявили, если Шольц этим прикрывается, так дайте их немедленно. И это новое положительное явление – помощь партии победы Украины внутри администрации Байдена оказывают и республиканцы. Я думаю, что теперь уже обратного хода нет», – заверил Пионтковский.

Также аналитик, политолог Андрей Пионтковский отметил, что глава Кремля находится в тупике. По словам эксперта, конец Путина изобразил генерал Залужный.

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