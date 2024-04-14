Почему Запад помогает Израилю сбивать ракеты с Ирана и не помогает Украине: ответ дипломата

Запад мог бы помочь и Украине в отражении воздушных атак России, как помог Израилю отбить атаку Ирана, однако не делает этого из-за страха.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко, передает "Эспрессо".

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"Мы читаем сообщения наших Противовоздушных сил, когда только в Мурманской области поднялись стратегические бомбардировщики и нам говорят, что через 3 часа они выйдут в зону пусков, а от этого еще отсчитайте час и ракеты будут у нас. То есть сейчас скрыть что-то практически невозможно, а тем более когда Израиль предупредили американцы и британцы, и все остальные их западные союзники, что идет подготовка. Опять же, это не из рогатки стрельнуть, извините, и попасть в воробья, такие вещи спрятать уже невозможно – это специальная операция по подготовке такого пуска, а если речь идет о 200 ракетах или БПЛА, то это видно как на ладони", – говорит экс-министр.

Огрызко напомнил, что США, Британия и Франция вместе отражали атаки Ирана на Израиль.

"Я сразу задал себе вопрос: слушайте, так может вместе будем отражать российские дроны или российские ракеты? Да нет. Почему? Ведь это же российские, они же оказываются особенные и такие, что по ним нам стрелять нельзя, украинцы вы там как-то уж выкручивайтесь — сможете не сможете, это такая вещь, а вот мы не можем, опять же, потому что боимся", — рассуждает дипломат.

По его мнению, Запад мог бы сейчас разобраться с одной из цепей "оси зла": Москва – Пекин – Пхеньян – Тегеран.

"Можно было бы спокойно и достаточно эффективно лишить Иран каких-либо шансов на владение ядерным оружием, но это самое "но" говорит о том, что и США, и Запад в целом этого делать не хочет. Почему? — потому что боится, и это слово сегодня является определяющим для Западной политики относительно нас, что относительно Израиля, что относительно скорее всего и Тайваня. Поэтому такая история, что нас не защищают", – подытожил эксперт.

Напомним, что Иран совершил прямую воздушную атаку на Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники по территории Израиля. Иран запустил по Израилю более 300 ракет и БПЛА, однако 99% воздушных объектов противника удалось перехватить.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке.

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