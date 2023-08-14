Почему Западу не удалось лишить Сербию влияния РФ и как это отобразилось на Балканах — CNN

Попытки США и ЕС перетащить Сербию на свою сторону и лишить влияния России провалились и привели к еще большей дестабилизации на Балканах.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Запад стал более снисходительным к Сербии. Политика западных столиц преследовала две цели. Во-первых, вернуть Сербию в лоно Запада, подальше от России. Во-вторых, разрешить соответствующим администрациям сосредоточиться на поддержке Украины.

Об этом пишет CNN.

Традиционно один из ближайших союзников Москвы в Европе Белград долгое время пытался балансировать на границе между своими историческими связями с Россией и потенциальным будущим более тесной европейской интеграции. Западные дипломаты пытались вывести президента Сербии Александра Вучича с орбиты его российского коллеги, президента Владимира Путина, обещая более быстрый путь к членству в ЕС и в то же время предупреждая об изоляции, если он нарушит правила.

Но через 18 месяцев некоторые наблюдатели говорят, что нынешний подход был исключительно "кнутом без пряника" и, как следствие, не достиг обеих своих целей.

Сербия отказалась участвовать во всех раундах санкций ЕС против Путина. Также Сербия продолжает преследовать собственные интересы в регионе, уменьшая свою подотчетность, разжигая конфликты за рубежом, чтобы отвлечь внимание от недовольства внутри страны, будучи уверенной, что на Западе ее не будут упрекать.

Последствия этого остро ощущает Косово, обретшее независимость от Сербии в 2008 году, после кровавых балканских войн 1990-х годов. Но Белград и многие этнические сербы на севере Косово до сих пор отказываются признать его суверенитет, обостряющий отношения между соседями.

CNN пообщались с несколькими экспертами, а также местными жителями Сербии и севера Косово, раздраженными попытками США и ЕС привлечь Сербию к евроатлантическому сообществу и утверждают, что продолжение этой политики имеет риски оттолкнуть демократических союзников и усилить беспокойство по поводу безопасности в регионе.

"Русский троянский конь"

Западные правительства уже давно рассматривают Сербию как незаменимый балканский голос, иногда за счет более периферийных игроков, говорят некоторые обозреватели.

“Они считают, что Сербия — это балканское государство, которым они его видят. Сербия – это та страна, которую, если вы сможете привлечь на свою сторону – что бы это ни означало, – все будет проще”, – сказал в интервью CNN Ясмин Муянович, политолог, специализирующийся на Западных Балканах.

Хотя администрации следующих президентов США пытались вернуть Вучича и его Сербскую прогрессивную партию "по холоду", эти усилия "стали особенно наглыми" с началом войны в Украине, сказал Муянович, и не достигли целей США.

"Они, кажется, считают, что приближают Сербию к ЕС и НАТО, к западному мышлению и отдаляют от России... Но это не то, что, я бы сказала, отображается на местах", — сказала в интервью CNN Алисия Кэрнс, британскую депутат и председатель парламентского комитета по иностранным делам.

Учитель давно поддерживает теплые отношения со своим российским коллегой Путиным. Выступая после заседания Совета национальной безопасности в феврале, Вучич обосновал свое решение не вводить санкции против России тем, что он был "единственной страной, которая не ввела санкции против нас в 1990-х годах".

"Они поддержали нашу территориальную целостность в ООН", — добавил он, имея в виду отказ России признать независимость Косово. Сербия потеряла контроль над Косово после бомбардировок НАТО в 1999 году, которые положили конец массовой резне сербскими войсками этнических албанцев, составляющих более 90% населения Косово.

Несмотря на усилия, направленные на энергетический переход при поддержке ЕС, Сербия остается сильно зависимой от России, продавшей контрольный пакет акций своей нефтяной компании российскому государственному гиганту "Газпрома".

В результате, несмотря на провозглашенные Сербией надежды на вступление в ЕС, Вучич продолжает балансировать на границе между Москвой и западными государствами. Хотя он присоединился к резолюциям ООН, осуждающим вторжение России в Украину, сербский лидер не изъявил особого желания присоединиться к западным санкциям.

В апреле сербское правительство опровергло сообщение о продаже оружия и боеприпасов Украине, после того, как появилась утечка документа Пентагона, утверждавшего обратное. Тогда Сербия заявила, что соблюдает политику нейтралитета, хотя некоторые западные чиновники восприняли эти сообщения как доказательство того, что их политика работает.

Несколько аналитиков сказали CNN, что Сербии нужно было сделать очень мало, чтобы получить похвалу от американских и европейских чиновников, и что Вучич оставил за собой шлейф невыполненных обещаний.

"Когда мы ожидали его [Учитель] переизбрания в 2020 году, нам всем говорили: "Просто подождите после выборов, и вы вдруг увидите, что он станет очень ориентированным на Запад и Европу", — сказала Кэрнс. Этого не произошло.

Нам говорили, что он присоединится к санкциям и покажет, что он действительно на нашей стороне. Этого не вышло. Нам говорили, что он не сблизится с Россией. В сентябре он подписал соглашение о безопасности с Путиным. То и дело он смеется в лицо Запада. И когда я спрашиваю западных чиновников: "Почему вы так решительно настроены разрешить Учичу играть с вами?", они говорят, что он — лучший вариант, — сказала Кэрнс.

Кэрнс была одним из немногих западных деятелей, публично критиковавших Сербию. Но за это ей пришлось заплатить. После ее разговора с CNN Вучич, выступая на государственном телевидении, выступил с явной угрозой в ее адрес, заявив, что "если правительство Великобритании не желает реагировать" на ее критику Сербии, то "мы будем вынуждены реагировать сами".

Учитывая такое поведение, некоторые подвергают сомнению жизнеспособность всего проекта сербской интеграции при нынешнем правительстве.

"Если предположить, что мы каким-то удивительным образом приведем Сербию в ЕС, то с таким режимом вы практически приведете в ЕС еще одного российского троянского коня, как это было с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном", — сказала Майда Руге, балканская эксперт Европейского совета по международным отношениям, в интервью CNN.

"Да, вы можете повлиять на расширение, но вы точно не собираетесь нейтрализовать российское влияние в регионе – вы просто собираетесь импортировать его в ЕС".

Косово и верховенство права

Последствия снисходительного подхода Запада к Белграду остро ощущаются в Косово, которое с момента провозглашения независимости зависело от западной поддержки. В то время как более 100 стран признают его суверенитет, Сербия этого не делает, считая его сепаратистским государством. Попытки нормализовать отношения между двумя странами под наблюдением США и ЕС были сложными, а иногда и насильственными.

Самая ярая точка столкновения возникла после выборов мэров четырех северных муниципалитетов Косово в мае. Около 90% населения в этом регионе – этнические сербы, и при обычных обстоятельствах они выбирают мэрами этнических сербов.

Но это были не обычные обстоятельства. В ноябре мэры из поддерживаемой Белградом партии "Сербский список", доминирующей в четырех муниципалитетах, одновременно подали в отставку. За ними последовали этнические сербы – полицейские, административные работники и судьи в регионе.

Их отставки повлекли за собой новые выборы, которые должны состояться в декабре. Сербский список заявил, что не будет участвовать в выборах после того, как сербы в регионе бойкотировали их при полной поддержке Вучича. Но, учитывая напряженность, Косово согласилось перенести выборы на апрель — решение, высоко оцененное «пятеркой» — неформальной группой, в которую входят США, Великобритания, Франция, Германия и Италия.

Поскольку косовские сербы не участвовали в выборах, кандидаты из числа этнических албанцев одержали безоговорочную победу. По данным избирательных комиссий, в четырех муниципалитетах проголосовало только около 1 500 человек — явка составила всего 3,5%. Некоторые мэры были избраны более 100 голосами.

Но хотя эти выборы отнюдь не были репрезентативны, для премьер-министра Косово Альбина Курти этот вопрос стал не менее важным, чем само верховенство права.

“У нас есть четыре мэра, легитимность которых низкая. Но, тем не менее, нет никого более легитимного, чем они. У нас должно быть верховенство права. Мы – демократическая республика”, – сказал Курти в интервью CNN в мае.

Однако позицию премьер-министра критиковали как жесткую и бескомпромиссную. Его союзники обвинили его в том, что 26 мая, когда многие мэрии были окружены протестующими, он вопреки четким инструкциям заставил их войти в мэрию.

Александр Вучич/Associated Press

“США сказали Курте – и здесь он сам виноват – они сказали ему не устанавливать его в муниципальных зданиях. И именно здесь Курти проигнорировал конкретные указания», — сказал Эдвард Джозеф, преподаватель внешней политики в Университете Джона Хопкинса, работавший в течение десятка лет на Балканах, в том числе с НАТО.

Представитель правительства Приштины сообщил CNN, что они не хотели "сдавать" официальные правительственные здания протестующим. “Мэры вошли в свои кабинеты... Сербия призвала сербов бойкотировать выборы. Теперь они хотят, чтобы никто не заходил в эти постройки. Но тогда возникает вопрос: если мэры не должны заходить в здания, кто должен?”.

Но хотя Курти, возможно, и совершил несогласованное действие, ответ на него не был неизбежен. Худшее насилие произошло не в день, когда мэры вошли в свои кабинеты, а через три дня, в городе Звечан, когда мэра даже не было в здании.

Насилие было чрезвычайным. Десятки миротворцев НАТО были ранены после того, как на них напали этнические сербы. Некоторые ранения были тяжелыми: трое венгерских солдат были застрелены, одному из них ампутировали ногу.

Курти сказал CNN, что это были не "мирные протестующие", а "фашистское ополчение", которое, как известно, действует на севере Косово, "которому платит и приказывает Белград".

Правительство Сербии не ответило на многочисленные запросы о комментариях.

Другие согласны с Курти. Кэрнс рассказала CNN, что британские войска, дислоцированные в Косово, нашли “тайники с оружием, спрятанные сербскими ополченцами в церквях и машинах скорой помощи на севере Косово. Мы слышали о гранатах под дверью людей, если они откажутся поддерживать сербскую милицию”.

Несмотря на это, значительная часть дипломатической реакции была сосредоточена на действиях Курти, за которые Косово заплатило высокую цену. После выборов Косово было отстранено от участия в совместных военных учениях из США, исключено из европейских инфраструктурных проектов и подвергнут санкциям, которые, по оценкам Косовского бизнес-альянса, могут стоить его экономике 500 млн. евро (550 млн. долларов) до конца этого года .

Кэрнс раскритиковала "несбалансированную" реакцию Запада, заявив, что он игнорирует истинную причину проблем. “Началом кризиса стало иностранное вмешательство сербского правительства во внутренние дела Косово, когда оно приказало косовским сербам не голосовать на местных выборах. Это и есть иностранное вмешательство”, — сказала она.

Курти пытался провозгласить суверенитет Косово против двойных сил иностранного вмешательства и организованного насилия, на что, по словам Муяновича, отреагировали США и ЕС: «Нет. Это неуместно в этих обстоятельствах”.

"Зеленский на Балканах"

Учитывая зависимость Косово от поддержки Запада, некоторые опасаются, что неуступчивость Курти разочаровывает его союзников и ослабляет его страну. Некоторые призывают к полному изменению курса.

“Он пытается быть Зеленским на Балканах, – сказал в интервью CNN Шкиприм Арифи, мэр южного сербского региона Прешево. — Он риторически и популистски использует аргументацию верховенства права. Он хочет быть Зеленским среди албанцев”.

Сербская Прешевская долина представляет собой обратную сторону севера Косово. Если север Косово населен преимущественно этническими сербами в стране с албанским большинством, то Прешевская долина населена преимущественно этническими албанцами в стране с сербским большинством.

По словам Арифи, лучший способ улучшить ситуацию — это сделать так, как требуют западные союзники: работать над созданием Ассоциации сербских муниципалитетов (АСМ) на севере Косово.

Курти обвиняют в том, что он препятствует созданию самоуправляющихся муниципалитетов для сербов, как это предусмотрено Брюссельским соглашением 2013 года, направленным на нормализацию отношений между балканскими соседями. Согласно соглашению, Сербия могла создать на севере Косово АСМ, который действовал бы в рамках правовой системы Косово, а косовская полиция оставалась бы единственным правоохранительным органом.

За десять лет эти муниципалитеты так и не были созданы, и споры о степени автономии косовских сербов не утихают.

Но есть сомнения в том, что это решение, на котором сейчас настойчиво стоят США и ЕС, ослабит напряженность.

«Поверьте мне, это не будет лучшим решением, – сказал Душан, живущий в муниципалитете Лепосавич серб в интервью CNN. – Возможно, в первые несколько месяцев это принесет облегчение”.

"С экономической точки зрения наша жизнь не улучшится, а наоборот, ухудшится", — сказал он, поскольку жителям придется платить за услуги и налоги, которые сейчас покрывает правительство Косово. CNN не называет подлинного имени Душана, поскольку он опасается, что его комментарии могут повлиять на его средства к существованию.

Есть также опасения, что АСМ может привести к усилению геополитической напряженности.

«Мы не знаем, какими будут эти муниципалитеты, – сказала Кэрнс. — Будут ли это местные муниципалитеты, ответственные за собственную воду, электроэнергию и налоги? Будет ли это новая Республика Сербская? Реальность такова, что я не думаю, что кто-то хочет еще одну Сербскую Республику”.

Республика Сербская, один из двух субъектов, входящих в состав Боснии и Герцеговины, провозгласила независимость в 1992 году и была официально признана Дейтонским соглашением 1995 года. В последние месяцы ее пророссийский президент Милорад Додик пытался проложить путь к ее отделению от Боснии.

Милорад Додик/Associated Press

В июне законодатели Республики Сербской проголосовали за приостановление действия решений Конституционного суда Боснии, что эксперты назвали "юридическим обособлением" и грубым нарушением Дейтонского соглашения. США осудили этот шаг, заявив, что он угрожает суверенитету Боснии.

“Люди в Приштине и Курте очень, очень ясно дали понять, что они видят в автономных муниципалитетах новую Республику Сербскую. И они не видят в этой модели решения Косово. Они видят новую версию, новое поколение кризиса для Косово и, наконец, для региона в целом», — сказал Муянович.

Не на того коня?

В последние месяцы напряженности США и ЕС постоянно подтверждали свою преданность делу привлечения Вучича на свою сторону. Но Сербия действовала все более безответственно, демонстрируя, что Кернс назвала "провалом дипломатии сдерживания".

Один из разрушительных эпизодов произошел в Охриде, Северная Македония, в марте, когда после многомесячных переговоров при посредничестве США и ЕС Сербия и Косово наконец-то приняли двустороннее соглашение, направленное на нормализацию отношений между двумя странами.

Но, хотя это было объявлено прорывом, Вучич оставил переговоры, так и не подписав документ, заявив в телевизионном обращении, что он не может этого сделать: “У меня невыносимая боль в правой руке... ожидается, что эта боль будет продолжаться в течение четырех лет ”.

Другой случай произошел, когда сербские власти задержали трех косовских полицейских, которые, как они утверждали, находились "в глубине территории центральной Сербии" и готовились совершить "террористический акт". Но Косово настаивало на том, что офицеры были "угнаны" в пределах косовских границ и что Сербия совершила "акт агрессии".

США и ЕС не торопились реагировать на этот инцидент. КФОР, силы НАТО в Косово, опубликовали заявление через 48 часов после того, как офицеры были объявлены пропавшими без вести. США опубликовали заявление через три дня, утверждая, что аресты были совершены по "надуманным обвинениям".

Джозеф сказал CNN, что сербской версии событий трудно поверить — и что формулировка заявления США свидетельствует о том, что их официальные лица, вероятно, тоже не купились на нее. "Если США действительно не были уверены в том, что косовская полиция находилась на территории Сербии, то зачем использовать такой категорический термин, как опережающий компетенцию и решение сербского суда?".

И все же Сербия не была наказана за эти задержания. Увольнение офицеров было обеспечено через две недели — не западными союзниками, а Виктором Обаном.

После таких эпизодов Джозеф сказал CNN, что подход "не видеть зла" к режиму Вучича, возможно, начинает давать трещины.

"Вопрос заключается в следующем: кто в администрации Байдена все еще верит, что Вучич является этим партнером?", — сказал он, указывая на недавнее введение санкций против Александара Вулина, директора сербской разведки, как доказательство того, что администрация Байдена "больше не находится" в плену страха и иллюзий по поводу Вучича».

Но означает ли это изменение политики, неясно.

Тем временем Вучич поднял ставки. В ответ на введение санкций против Улина, Вучич запретил экспорт оружия из Сербии на 30 дней, заявив, что "все должно быть готово на случай агрессии против Республики Сербия".

"Он, по сути, говорит: "Мы собираемся вступить в конфликт, мы должны остановить весь экспорт оружия прямо сейчас, потому что оно нужно нам для нашей национальной безопасности". Он буквально угрожает войной. Я никогда раньше не видел его таким откровенным», — сказал Руге из ECFR.

Послание президента подхватили некоторые сербские граждане. На футбольном матче "Црвена Звезда Белград" в прошлом месяце националистически настроенные сербские болельщики держали баннер с надписью "Когда армия вернется в Косово". По сообщениям местных СМИ, Вучич присутствовал на матче.

"Ситуация ясно показывает, кто все еще является задирой на Балканах", — сказала Мелиза Харадинай, бывшая министерка иностранных дел Косово, в интервью CNN. Время покажет, что эта "инвестиция" в умиротворение Сербии будет бесполезной”.

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