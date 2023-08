Почетные граждане США: кем были 8 человек, получивших это звание за всю историю страны

Конгресс США и президент могут вручить самый лучший подарок из всех возможных: американское гражданство. Как отмечено в публичном праве: "Почетное гражданство есть и должно оставаться чрезвычайной честью, которая не дается легко и не предоставляется часто".

ТСН.ua предлагает вам материал We Are The Mighty, чтобы узнать о 8 людях, получивших почетное гражданство США.

1. Сэр Уинстон Черчилль

В 1963 году президент Джон Кеннеди объявил, что бывший британский премьер-министр, проведший свою страну (и, вероятно, всех союзников) через Вторую мировую войну, был "сыном Америки" и верным другом Соединенных Штатов. Кеннеди сделал это заявление в Розовом саду Белого дома, но стареющему Черчиллю пришлось смотреть трансляцию из своего дома в Лондоне.

Уинстон Черчилль/Associated Press

Это был первый случай, когда президент США и Конгресс оказали такую честь (штаты Мэриленд и Виргиния предоставили почетное гражданство маркизу де Лафайету в 1788 году). Президент особо отметил одно из величайших достижений Черчилля: "Он мобилизовал английский язык и отправил его в бой".

2. Рауль Валленберг

В 1981 году президент Рейган предоставил почетное гражданство Валленбергу, шведскому дипломату, действовавшему как агент США во время Второй мировой войны, путешествуя в Венгрию (находившуюся в состоянии войны с США), чтобы помочь спасти жизнь почти 100 000 еврейских венгров.

Рауль Валленберг/Associated Press

Во время пребывания Советский Союз захватил Валленберга и отправил его в тюрьму, где его больше никогда не видели. Конгресс призвал СССР определить местонахождение Валленберга и вернуть его или его останки на свободу.

3-4. Уильям и Анна Каллоухилл Пенн

Уильям Пенн был основателем штата Пенсильвания в колониальную эру Америки. Конечно, он не дожил до того времени, когда Пенсильвания стала штатом после революционной войны (он умер в 1718 году). Анна Каллоухилл была второй женой Пенна, после того как его первая жена, Гулиэльма, скончалась в возрасте 50 лет.

Причина, почему Анна стала почетной гражданкой, состоит в том, что она фактически совершила переезд из Англии в Пенсильванию и руководила колонией после смерти Уильяма Пенна. Оба стали почетными гражданами в 1984 году.

5. Мать Тереза

Агнес Гонджа Бояджиу, также известная как Мать Тереза, родилась в Скопье, в тогдашней Османской империи (сегодня это Северная Македония). Она умерла в Калькутте, Индия, через 87 лет после того, как провела свою жизнь, управляя домами для людей, умирающих от ВИЧ/СПИДа, проказы и туберкулеза.

Мать Тереза/Associated Press

Она также руководила сетью столовых, клиник, детских домов и школ, за что была награждена Нобелевской премией мира 1979 года и Президентской медалью свободы 1985 года. В 1996 году президент Билл Клинтон предоставил ей почетное американское гражданство.

6. Маркиз де Лафайет

В 1917 году, когда американские войска проходили парадом через Париж после вступления в Первую мировую войну, они остановились у могилы маркиза де Лафайета. Когда они остановились, полковник Чарльз Стэнтон воскликнул: "Лафает, мы здесь!"

Маркиз де Лафайет/Wikipedia

Так или иначе, только в 2002 году Президент Соединенных Штатов и Конгресс США предоставили почетное гражданство Жильберу дю Мотье, маркизу де Лафаетту. Лафает является настолько важной фигурой в американской истории, что над его могилой в Париже до сих пор развевается американский флаг, и почти каждый американский военный останавливается, чтобы отдать уважение французскому дворянину, который помог США обрести независимость.

7. Казимир Пуласский

Почти таким же невероятным, как и ожидание маркиза де Лафаета, было ожидание Казимира Пуласского, которому не предоставили почетного американского гражданства, пока президент Барак Обама не подписал соответствующий закон в 2009 году.

Казимир Пуласский/Wikipedia

Пуласский был польским шляхтичем, воевавшим против британцев во время Американской революции и остающийся национальным героем как в Польше, так и в США. Он спас жизнь Джорджу Вашингтону и стал "отцом американской кавалерии", когда его кавалерийский легион Пуласского реформировал все кавалерийские войска Континентальной армии.

8. Бернардо де Гальвес и Мадрид

Де Гальвес является менее известным иностранным сторонником американской независимости, чем Лафайет или Пуласки, но его помощь была критически важной для поддержки линий снабжения повстанцев и французов через реку Миссисипи во время Революции. Он возглавил завоевание Испанией Западной Флориды и ликвидировал присутствие британского флота в Мексиканском заливе.

Бернардо де Гальвес

В 2014 году президент Обама подписал закон о предоставлении Бернардо де Гальвесу почетного гражданства, что сделало его лишь восьмым почетным гражданином за более чем 200-летнюю историю страны.

