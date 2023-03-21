Почта Болгарии приостановила отправку посылок в Россию и Беларусь

Причиной стало уменьшение возможностей транспортировки.
Государственная почта Болгарии с 20 марта временно прекратила отправку посылок в Россию и Белоруссию.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Болгарская почта информирует своих клиентов, что временно прекращает прием всех видов отправлений в Россию и Белоруссию", – говорится в сообщении.
Причиной называют уменьшение возможностей транспортировки из-за накопления почты в транзитном аэропорту. Когда ситуация изменится, пока неизвестно. В случае возобновления приема отправлений клиентов обещают проинформировать через сайт компании.
Напомним, парламент Болгарии в среду, 1 февраля, признал Голодомор геноцидом украинцев. Уже более 20 стран приняли это решение.
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