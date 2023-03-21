Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Почта Болгарии приостановила отправку посылок в Россию и Беларусь

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
39
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Почта Болгарии приостановила отправку посылок в Россию и Беларусь

Фото: tsn.ua

Причиной стало уменьшение возможностей транспортировки.

Государственная почта Болгарии с 20 марта временно прекратила отправку посылок в Россию и Белоруссию.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Болгарская почта информирует своих клиентов, что временно прекращает прием всех видов отправлений в Россию и Белоруссию", – говорится в сообщении.

Причиной называют уменьшение возможностей транспортировки из-за накопления почты в транзитном аэропорту. Когда ситуация изменится, пока неизвестно. В случае возобновления приема отправлений клиентов обещают проинформировать через сайт компании.

Напомним, парламент Болгарии в среду, 1 февраля, признал Голодомор геноцидом украинцев. Уже более 20 стран приняли это решение.

Читайте также:

Пророссийская партия подняла скандал в Болгарии

Пророссийская партия подняла скандал в Болгарии

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
39
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация