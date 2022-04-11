Почта Финляндии больше не будет пересылать письма и посылки в РФ и Белоруссию

Почта Финляндии больше не будет пересылать письма и посылки в РФ и Белоруссию

Грузы, которые не могут быть доставлены, будут возвращены отправителям.

Государственный почтовый оператор Финляндии Posti прекращает пересылку любых писем и посылок между Финляндией и Россией, а также между Финляндией и Беларусью.

Все сделки прекращаются с 11 апреля, сообщается на официальном сайте Posti, передает Интерфакс.

"Приостановление касается пересылки писем и посылок из Финляндии в Россию и Беларусь, как и из России и Беларуси в Финляндию. Грузы, которые не могут быть доставлены, вернут отправителям", — говорится в сообщении.

Оператор объяснил это исключительными обстоятельствами с ссылкой на соглашения в рамках Всемирного почтового союза. Приостановка будет действовать "до дальнейшего сообщения".

Напомним, в четверг, 7 апреля, Евросоюз ввел новый пакет санкций против России из-за того, что она пошла войной против Украины.

Более семи тысяч санкций уже наложены на Россию. Цивилизованные страны, кажется, начали собственное соревнование, кто из них больше всего навредит неадекватной России. Эксперты оценили, наступит ли от санкций конец экономике России.

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