Почти 100 дней в открытом море: перуанский рыбак выжил, пья дождевую воду и едя насекомых

Мужчина отправился в море 7 декабря из города Маркона, но из-за плохой погоды потерял ориентацию.

61-летний перуанский рыбак Максимо Напа Кастро провел 95 дней в Тихом океане, выживая на дождевой воде, насекомых, птицах и черепахе. Его спасли эквадорские рыбаки 11 марта у побережья северного Перу.

Об этом сообщило CNN.

Мужчина отправился в море 7 декабря из города Маркона, но из-за плохой погоды потерял ориентацию. Его лодка дрейфовала в открытом океане почти три месяца.

После спасения рыбак рассказал, что последние 15 дней находился без еды и держался, думая о своей семье.

"Я сказал себе, что не хочу умирать ради своей матери. У меня есть внучка, которой несколько месяцев, и я держался за нее. Каждый день я думал о своей матери", — сказал он местным СМИ.

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Его дочь, Инес Напа Торрес, поблагодарила эквадорских рыбаков за спасение отца:

"Благодарю вас, братья-эквадорцы, за спасение моего отца. Да благословит вас Бог", — написала она в Facebook.

Семья и рыбаки искали его три месяца. Напа Кастро прошел медицинское обследование в больнице Нуэстра-Сеньора-де-лас-Мерседес в Паити и был выписан в субботу.