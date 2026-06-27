Почти 1500 погибших, тысячи раненых и страшные разрушения: каковы последствия землетрясений в Венесуэле

Землетрясение в Венесуэле / © Associated Press

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Число погибших в результате мощного двойного землетрясения в Венесуэле катастрофически увеличилось. По состоянию на вечер 27 июня официально подтверждена смерть более 1400 человек.

Об этом пишет BBC.

По последним официальным данным, количество жертв серии подземных ударов возросло до 1430 человек. Еще по меньшей мере 3238 человек получили травмы разной степени тяжести и нуждаются в неотложной медицинской помощи.

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Также после основных землетрясений сейсмологи зарегистрировали уже 430 афтершоков.

В частности, чиновники просят людей воздержаться от поездок в штат Ла-Гуайра, который испытал наибольший удар стихии.

Землетрясение в Венесуэле — последние новости

Напомним, Венесуэлу всколыхнули мощные землетрясения, произошедшие с разницей в несколько секунд. Поисковые работы продолжаются, под завалами ищут пропавших. Пострадали несколько штатов, больше всего Ла-Гуайра.

К слову, первый толчок зафиксировали вблизи города Морон, менее чем через минуту произошло второе, еще более мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в столице Каракас и в нескольких штатах страны. В городе наблюдались обвалы построек и облака пыли. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами объявил угрозу ряду территорий Карибского региона, в том числе Виргинских островов, Арубы, Кюрасао и Бонайре.

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