Почти 20 лет изнасилований и десятки жертв: в Норвегии осудили семейного врача

В Норвегии судили семейного врача за изнасилование / © Credits

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В Норвегии судили 55-летнего семейного врача за изнасилование и сексуальное насилие над 94 пациентками.

Об этом пишет BBC.

Впервые выразили обеспокоенность действиями врача Арне Бая местные органы здравоохранения в августе 2022 года, тогда же они и обратились в полицию.

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Спустя год Арне выдвинули обвинения в сексуальном насилии.

По информации норвежских СМИ, врач тайно установил камеру в своем офисе. Полиция обнаружила масштабы его преступлений после просмотра сотен часов видеозаписи.

С жалобами в суд обратились 94 женщины от 14 до 67 лет. Самая древняя жалоба датируется 2004 годом, а самая новая — 2022 годом.

По данным правоохранителей, основным способом насилия были методы, которые Бай использовал для медицинских осмотров. Среди них: прикосновения без согласия и ненадлежащие осмотры. Кое-где врач использовал немедицинское оборудование, например дезодорант, без всяких для этого оснований.

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Почти все преступления произошли во время медицинских осмотров, которые Бай проводил своим пациентам, работая в маленьком городке Фроста, где проживают около трех тысяч человек.

Судья Эспен Гауг назвал дело «очень серьезным», а действия Бая — «совершенно неприемлемыми».

«Действия подсудимого происходили в месте и при обстоятельствах, где люди должны чувствовать безопасно Его действия подорвали доверие общественности к системе здравоохранения, а также к врачам в целом», — сказал судья Гауг.

Суд признал норвежского врача виновным по 70 пунктам обвинений в изнасиловании и сексуальном насилии, а также по 82 пунктам злоупотребления служебным положением.

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В свою очередь Бай признал себя виновным в изнасиловании 21 пациентки.

Врачу назначили наказание в виде 21 года лишения свободы, также ему запретили заниматься медицинской практикой и обязали выплатить компенсацию.

Ранее мы сообщали, что в Харькове 10-летний мальчик совершил сексуальное насилие в отношении 7-летней девочки, которая жила по соседству.

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