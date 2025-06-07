- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1600
- Время на прочтение
- 2 мин
Почти 20 лет изнасилований и десятки жертв: в Норвегии осудили семейного врача
В Норвегии семейный врач годами насиловал своих пациенток. Свои преступления мужчина совершал под видом медицинских осмотров.
В Норвегии судили 55-летнего семейного врача за изнасилование и сексуальное насилие над 94 пациентками.
Об этом пишет BBC.
Впервые выразили обеспокоенность действиями врача Арне Бая местные органы здравоохранения в августе 2022 года, тогда же они и обратились в полицию.
Спустя год Арне выдвинули обвинения в сексуальном насилии.
По информации норвежских СМИ, врач тайно установил камеру в своем офисе. Полиция обнаружила масштабы его преступлений после просмотра сотен часов видеозаписи.
С жалобами в суд обратились 94 женщины от 14 до 67 лет. Самая древняя жалоба датируется 2004 годом, а самая новая — 2022 годом.
По данным правоохранителей, основным способом насилия были методы, которые Бай использовал для медицинских осмотров. Среди них: прикосновения без согласия и ненадлежащие осмотры. Кое-где врач использовал немедицинское оборудование, например дезодорант, без всяких для этого оснований.
Почти все преступления произошли во время медицинских осмотров, которые Бай проводил своим пациентам, работая в маленьком городке Фроста, где проживают около трех тысяч человек.
Судья Эспен Гауг назвал дело «очень серьезным», а действия Бая — «совершенно неприемлемыми».
«Действия подсудимого происходили в месте и при обстоятельствах, где люди должны чувствовать безопасно Его действия подорвали доверие общественности к системе здравоохранения, а также к врачам в целом», — сказал судья Гауг.
Суд признал норвежского врача виновным по 70 пунктам обвинений в изнасиловании и сексуальном насилии, а также по 82 пунктам злоупотребления служебным положением.
В свою очередь Бай признал себя виновным в изнасиловании 21 пациентки.
Врачу назначили наказание в виде 21 года лишения свободы, также ему запретили заниматься медицинской практикой и обязали выплатить компенсацию.
Ранее мы сообщали, что в Харькове 10-летний мальчик совершил сексуальное насилие в отношении 7-летней девочки, которая жила по соседству.