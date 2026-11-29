Самолет Delta Airlines

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Пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines, следовавший из Атланты в Остин (штат Техас), был вынужден вернуться в аэропорт вскоре после взлета из-за неисправности одного из двигателей. На борту находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа.

Об этом сообщает издание People со ссылкой на представителя авиакомпании.

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Инцидент произошел в четверг, 26 ноября, в День благодарения. Рейс Delta 2011 вылетел из международного аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте около 10:30 утра по местному времени. Однако уже через несколько минут после взлёта экипаж обнаружил техническую неисправность одного из двигателей и принял решение вернуться в аэропорт отправления.

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На борту Airbus A321 находились 177 пассажиров, два пилота и четверо бортпроводников.

Представитель Delta Airlines сообщил, что экипаж действовал в соответствии с установленными процедурами безопасности. Самолет благополучно приземлился и без каких-либо происшествий вернулся к месту посадки.

Пассажиров пересадили на другой самолет

После инцидента авиакомпания заменила самолет, чтобы пассажиры могли продолжить путешествие в Остин.

По информации The Atlanta Journal-Constitution, из-за технической неисправности рейс задержали примерно на три с половиной часа. Точное время повторного вылета представитель перевозчика не уточнил.

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В Delta Airlines принесли извинения пассажирам за неудобства, вызванные вынужденным возвращением самолета и задержкой рейса.

Напомним, что пассажирский самолет находился в воздухе четыре часа, прежде чем экипаж обнаружил, что от самолета отвалилась деталь.

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