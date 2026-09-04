Почти 40 тысяч литров пива исчезли за считанные минуты: полиция шокирована дерзким ограблением

Воры угнали два грузовика с пивом Guinness / © Фото из открытых источников

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Вечером понедельника, 31 августа, в промышленной зоне в британском городе Ранкорн неизвестные воры совершили масштабное и хорошо спланированное воровство алкогольной продукции. Злоумышленники незаконно присоединили свои тягачи к двум загруженным прицепам и незаметно вывезли около 800 бочек популярного пива Guinness.

Об этом сообщает The Guardian.

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Как воры вывезли алкоголь

Следователи установили, что первый грузовик заехал на территорию склада в 19:45 и уже через десять минут покинул зону с прицепом в направлении моста Mersey Gateway. Второй тягач прибыл на это же место в 21:12 и через двадцать минут успешно выехал со второй партией алкоголя в сторону населенного пункта Рейнхилл.

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В общей сложности в двух украденных прицепах логистической компании GXO было более 40 тысяч литров пива, которые предназначались для поставки в местные пабы. Стоимость самого похищенного напитка оценивается в 115 тысяч фунтов стерлингов (почти 7 миллионов гривен) , а вместе с прицепами общая сумма ущерба составляет 205 тысяч фунтов (приблизительно 12,36 миллиона гривен) .

«Известно, что пиво Guinness полезно для вас, но это касается только тех случаев, когда оно было законно куплено и оплачено. Учитывая это, мы не теряли времени и начали расследование, ведь правоохранители не согласятся ни на что меньше, чем полный возврат всех похищенных вещей», — заявил детектив МакКлатчи.

Приметы подозреваемых: полиция разыскивает свидетелей

Правоохранительные органы подозревают, что обоими грузовиками управляли мужчины, которые заранее и тщательно спланировали это дерзкое преступление. Первый водитель имел короткую темную бороду и был одет в шапку, тогда как второй подозреваемый прятал лицо под обычной кепкой.

Полиция настоятельно просит водителей, проезжавших в районе Эстон-Лейн во время совершения преступления, внимательно просмотреть записи своих видеорегистраторов. Следователи искренне надеются, что случайные кадры на дорогах помогут идентифицировать тягачи и быстро выйти на след воров.

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