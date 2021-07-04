Почти 50 градусов: в США и Канаде зафиксировали адские рекорды, а в Украине прогнозируют грозовые шквалы

Почти 50 градусов: в США и Канаде зафиксировали адские рекорды, а в Украине прогнозируют грозовые шквалы

В Северной Америке температура воздуха последние дни кливаеться от 46 до 49 градусов.

Адские дни, которых Северная Америка еще точно не видела. В канадском городке Литтон на этой неделе зафиксировали 3 рекорда. Сначала солнце накалило воздух до 46 градусов, дальше 47, а к концу недели в невыносимых — +49,5.

Также читайте После сильных дождей в Украину придет жара

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Из-за адской жары местные почувствовали как будто их запекают заживо. Количество убитых жарой начали считать сотнями ежедневно.

Смерти полтысячи человек в стране, которая веками приспосабливалась к жизни в холоде, дополнили пожары Город Литтон исчез с карты Канады — его уничтожил огонь. Клубы дыма поднимались так высоко, что напоминали извержения вулкана.

По сути тепловой удар унес больше жизней, чем разрушительные торнадо или ураганы. Поэтому этому катастрофическому тепловому явлению явно скоро будут давать имена, как Катрина или Флоренс.

Кажется, нет ни одного континента, который бы тепловой удар обошел.

Украина тоже в этом огненном аду. К примеру, в столице средняя температура июня — была 21 градус — это выше климатической нормы почти на 2 градуса.

Июль обещали нам синоптики будет еще жарче. Впрочем, пока наша самая угроза — это грозовые шквалы. Когда небо быстро выливает месячной нормы. Они будут атаковать всю Украину в первой половине недели. При этом жара не отступать. Почти везде отметки будут достигать от +28 до 32. Только в самой южной точке Украины — Крыму будет на несколько градусов прохладнее.

Погода в Украине: неделя начнется с грозовых шквалов и одновременно жаркой температуры воздуха

Напомним, что погода в Киеве и Киевской области в ближайшие часы ухудшится. В столице 5 июля лить дождь, ожидаются грозы, град и шквальный ветер.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку