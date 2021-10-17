Почти 50 пострадавших силовиков: в Берлине полиция неудачно выселяла активистов из сквота

Почти 50 пострадавших силовиков: в Берлине полиция неудачно выселяла активистов из сквота

Правоохранителям оказали сопротивление - их забросали камнями и бутылками.

Минимум 46 сотрудников правоохранительных органов ФРГ пострадали в ходе операции по выселению левых активистов из сквота - незаконно занятого заброшенного жилого помещения в центре Берлина.

Об этом сообщает полиция Берлина.

В ходе операции временно арестовали 76 человек.

15 октября сотрудники полиции начали операцию по расселению сквота, расположенного в центре Берлина. С помощью специальных технических средств стражи порядка пытались проникнуть в сквот, где жители укрывались за высоким забором. Правоохранителям было оказано сопротивление - их забросали камнями и бутылками. Сами полицейские применили перцовый баллончик против активистов.

В операции принимали участие 3,5 тыс. полицейских. Всего из сквота было выселено 38 человек. Территория сквота была полностью очищена от посторонних лиц и взята под охрану. Но потом более 5 тысяч демонстрантов вышли на улицы в связи с расселением сквота. Активисты бенгальские огни и петарды, в отдельных случаях были повреждены автомобили и снесены дорожные знаки. Власти Берлина решительно осудили беспорядки.

Очистка территории от незаконно установленных мест временного проживания проходила на основании жалобы домовладельца, который подал иск в суд Берлина. Участок должен быть снова передан владельцу.

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Сквоты в столице ФРГ появились после падения Берлинской стены в 1989 году. Тогда жители восточной части страны массово направились на запад, и многие здания опустели. В брошенных домах стали жить представители различных субкультур. Сквот, о котором говорились выше, был захвачен левыми активистами еще в 1990 году. Берлинские власти расселили многие захваченные зданий в Восточном Берлине сразу же после объединения Германии. Но во многих сквотах до сих пор проживают люди. Однако районы стали модными, а цены на недвижимость в следующие два десятилетия резко выросли, поэтому владельцы начали разгонять сквоттеров.

Напомним, что ранее в Берлине 60 полицейских пострадали во время выселения сквота.

В мае по меньшей мере 93 полицейских были ранены во время протестов на первомайских митингах в Берлине.

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