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Почти 500 за сутки: в Польшу пыталось попасть рекордное число нелегалов из Беларуси

Почти 500 за сутки: в Польшу пыталось попасть рекордное число нелегалов из Беларуси

Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

Сейчас на границе период "чрезвычайно интенсивных действий и тяжелой работы".

За прошедшие сутки, 28 сентября, польские пограничники предотвратили 473 попытки нелегальных мигрантов пересечь границу Польши со стороны Беларуси.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши.

"К сожалению, рекорд: накануне, 28 сентября, Пограничная служба зафиксировала 473 попытки нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу", — говорится в сообщении в Twitter.

Пограничная служба РП также обнародовала видеоролик с тепловизионной камеры, на котором, по словам пограничников, есть свидетельства того, что белорусская сторона помогает нелегальным мигрантам пересекать техническую ограду на белорусско-польской границе.

Напомним:

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