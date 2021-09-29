Почти 500 за сутки: в Польшу пыталось попасть рекордное число нелегалов из Беларуси

Почти 500 за сутки: в Польшу пыталось попасть рекордное число нелегалов из Беларуси

Сейчас на границе период "чрезвычайно интенсивных действий и тяжелой работы".

За прошедшие сутки, 28 сентября, польские пограничники предотвратили 473 попытки нелегальных мигрантов пересечь границу Польши со стороны Беларуси.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши.

Также читайте На границе Литвы и Беларуси силовики выталкивают мигрантов с применением спецтехники и щитов

"К сожалению, рекорд: накануне, 28 сентября, Пограничная служба зафиксировала 473 попытки нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу", — говорится в сообщении в Twitter.

Пограничная служба РП также обнародовала видеоролик с тепловизионной камеры, на котором, по словам пограничников, есть свидетельства того, что белорусская сторона помогает нелегальным мигрантам пересекать техническую ограду на белорусско-польской границе.

Strona białoruska pomaga nielegalnym imigrantom w forsowaniu zapory technicznej na granicy. Funkcjonariusze SG regularnie zabezpieczają sprzęt i narzędzia potrzebne do nielegalnego przekroczenia granicy. #zgranicy #pojazdobserwacyjny pic.twitter.com/YJCliMgKgj — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 28, 2021

Напомним:

В Польше продлят чрезвычайное положение в приграничных районах еще на 60 дней. С соответствующей просьбой к президенту Анджею Дуде уже обратился совет министров. Чрезвычайное положение в стране действует со 2 сентября. Однако с тех пор ситуация с наплывом мигрантов не улучшилась.

С соответствующей просьбой к президенту Анджею Дуде уже обратился совет министров. Чрезвычайное положение в стране действует со 2 сентября. Однако с тех пор ситуация с наплывом мигрантов не улучшилась. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что белорусский диктатор Александр Лукашенко может использовать более 10 тысяч мигрантов с Ближнего Востока для гибридной атаки на соседние страны. Глава польского правительства уверен, что белорусский диктатор выполняет волю Москвы.

Новости мира: наплыв мигрантов - Польша продолжит чрезвычайное положение в приграничных районах на 60 дней

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку