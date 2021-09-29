Почти 500 за сутки: в Польшу пыталось попасть рекордное число нелегалов из Беларуси

Сейчас на границе период "чрезвычайно интенсивных действий и тяжелой работы".
За прошедшие сутки, 28 сентября, польские пограничники предотвратили 473 попытки нелегальных мигрантов пересечь границу Польши со стороны Беларуси.
Об этом сообщила Пограничная служба Польши.
"К сожалению, рекорд: накануне, 28 сентября, Пограничная служба зафиксировала 473 попытки нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу", — говорится в сообщении в Twitter.
Пограничная служба РП также обнародовала видеоролик с тепловизионной камеры, на котором, по словам пограничников, есть свидетельства того, что белорусская сторона помогает нелегальным мигрантам пересекать техническую ограду на белорусско-польской границе.
Strona białoruska pomaga nielegalnym imigrantom w forsowaniu zapory technicznej na granicy. Funkcjonariusze SG regularnie zabezpieczają sprzęt i narzędzia potrzebne do nielegalnego przekroczenia granicy. #zgranicy #pojazdobserwacyjny pic.twitter.com/YJCliMgKgj— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 28, 2021
Напомним:
- В Польше продлят чрезвычайное положение в приграничных районах еще на 60 дней. С соответствующей просьбой к президенту Анджею Дуде уже обратился совет министров. Чрезвычайное положение в стране действует со 2 сентября. Однако с тех пор ситуация с наплывом мигрантов не улучшилась.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что белорусский диктатор Александр Лукашенко может использовать более 10 тысяч мигрантов с Ближнего Востока для гибридной атаки на соседние страны. Глава польского правительства уверен, что белорусский диктатор выполняет волю Москвы.