Почти 70 % американцев возмущены коррупцией в администрации Трампа — Financial Times

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Коррупция, самообогащение и возможные конфликты интересов в администрации президента США Дональда Трампа стали одними из главных причин недовольства американских избирателей в преддверии промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Около 69% зарегистрированных избирателей заявили, что обеспокоены этими проблемами во второй администрации Трампа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Financial Times и исследовательской компанией Focaldata.

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Опрос проводился 16–18 октября среди 1648 зарегистрированных избирателей в США. Погрешность составляет примерно 2,8 процентных пункта.

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Коррупция в администрации Трампа

Согласно опросу, 69% респондентов заявили, что «очень» или «в определенной степени» обеспокоены коррупцией, самообогащением и конфликтами интересов в администрации Трампа. Среди тех, кто голосовал за него на президентских выборах 2024 года, таких почти половина.

В то же время около половины всех опрошенных считают, что во время второго президентского срока Трампа проблема коррупции обострилась по сравнению с предыдущими администрациями.

Как отмечает Financial Times, эти настроения могут повлиять на результаты промежуточных выборов, в ходе которых республиканцы будут пытаться сохранить контроль над Конгрессом, а демократы — получить большинство.

Трамп призвал избирателей относиться к голосованию так, как будто его собственное имя будет указано в бюллетенях. Таким образом, отношение к президенту может повлиять на результаты кандидатов от Республиканской партии.

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Рост стоимости жизни

Недовольство коррупцией усиливается на фоне экономических проблем, с которыми сталкиваются американские семьи. По данным опроса FT, 56% респондентов заявили, что их финансовое положение ухудшилось с начала второго срока Трампа в январе 2025 года. Более четверти опрошенных сообщили, что им пришлось сократить базовые расходы, в частности на продукты питания или медицинское обслуживание.

Около 54% респондентов возлагают основную ответственность за высокие цены на администрацию Трампа или республиканцев в Конгрессе. Еще более 40% заявили, что рост цен заставляет их с большей вероятностью поддержать демократов на промежуточных выборах.

Профессор бизнес-школы Колумбийского университета Джереми Ней считает, что сочетание финансовых трудностей с сообщениями о возможном обогащении президентской семьи усугубляет разочарование граждан.

По его словам, когда американцы вынуждены отказываться от дорогостоящего лечения, а в то же время узнают о доходах семьи президента от криптовалютных проектов, у них возникает ощущение, что система работает не в их интересах.

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Данные опроса также свидетельствуют о том, что коррупция стала одним из ключевых вопросов для американцев наряду со стоимостью жизни. Дэниел Вайнер из Центра правосудия Бреннана при Нью-Йоркском университете отметил, что многие граждане связывают эти две проблемы, считая, что политическая система предоставляет преимущества влиятельным людям.

Миллиардные доходы семьи президента

Отдельным предметом критики стали доходы семьи Трампа от криптовалютных проектов. По данным Financial Times, за время второго президентского срока члены его семьи заработали на таких проектах не менее 1 млрд долларов.

Кроме того, некоторые корпоративные доноры, имеющие тесные связи с семьёй президента, извлекли выгоду из изменений в государственной политике. Государственные контракты, в частности, достались компаниям, в которые инвестировала фирма Дональда Трампа-младшего.

Эти обстоятельства усиливают дискуссию о возможных конфликтах интересов в Белом доме. В то же время сами результаты опроса отражают обеспокоенность граждан и не являются доказательством незаконных действий конкретных лиц.

Белый дом отвергает обвинения

Пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл отверг обвинения в коррупции и заявил, что Трамп борется с мошенничеством в федеральном правительстве, привлекает нарушителей к ответственности и экономит средства налогоплательщиков.

Он также обвинил демократов в Конгрессе в нежелании бороться с расточительством и злоупотреблениями. По словам представителя администрации, конфликта интересов нет, а президент действует в интересах американцев.

Однако результаты опроса показывают, что такие объяснения не снимают беспокойства значительной части избирателей.

Накануне голосования республиканцы также опасаются, что низкие рейтинги одобрения Трампа, а также экономические последствия введения пошлин и войны с Ираном могут ослабить их позиции.

Напомним, что Демократическая партия США может воспользоваться победой на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября, чтобы возобновить военную помощь Украине, которую в значительной степени приостановила администрация президента Дональда Трампа.

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