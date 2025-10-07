Почти 70 погибших: школа обрушилась и похоронила под собой десятки детей

Обвал школы в Индонезии / © Associated Press

В Индонезии девять дней продолжались спасательные работы на месте обрушения школы. 29 сентября во время послеобеденной молитвы с участием учащихся обрушилась часть исламской школы-интерната.

Об этом сообщает AFP.

По словам руководителя Национального агентства по поиску и спасению Юдхи Брамантьо, 104 человека выжили, а 67 погибли. В частности, количество погибших учащихся достигло 54 человек. В настоящее время идентифицировано 17 тел. Место катастрофы уже очищено от обломков.

Следователи расследуют причину обрушения здания, и предварительные экспертные заключения свидетельствуют о том, что некачественное строительство могло способствовать трагедии. В день крушения свидетели утверждали, что здание обрушилось, когда рабочие заливали бетон для следующего этажа.

По словам представителей власти, здание незаконно надстраивалось — на двухэтажный молитвенный зал пытались без разрешений добавить еще два этажа.

Чиновники отмечают, что это самая смертоносная катастрофа в Индонезии с начала года.

