Почти 70 погибших: школа обрушилась и похоронила под собой десятки детей
Некачественное строительство могло стать причиной этой трагедии.
В Индонезии девять дней продолжались спасательные работы на месте обрушения школы. 29 сентября во время послеобеденной молитвы с участием учащихся обрушилась часть исламской школы-интерната.
Об этом сообщает AFP.
По словам руководителя Национального агентства по поиску и спасению Юдхи Брамантьо, 104 человека выжили, а 67 погибли. В частности, количество погибших учащихся достигло 54 человек. В настоящее время идентифицировано 17 тел. Место катастрофы уже очищено от обломков.
Следователи расследуют причину обрушения здания, и предварительные экспертные заключения свидетельствуют о том, что некачественное строительство могло способствовать трагедии. В день крушения свидетели утверждали, что здание обрушилось, когда рабочие заливали бетон для следующего этажа.
По словам представителей власти, здание незаконно надстраивалось — на двухэтажный молитвенный зал пытались без разрешений добавить еще два этажа.
Чиновники отмечают, что это самая смертоносная катастрофа в Индонезии с начала года.
Как сообщалось, из-за обвала школы погибло много учеников. Обрушилось столетнее здание, в котором расположена исламская школа-интернат. На момент обрушения там были учащиеся-мальчики 7-12 классов в возрасте от 12 до 19 лет. Ученицы молились в другой части здания. Им удалось спастись.