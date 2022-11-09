Почти 80% грузин против введения безвизового режима с Россией

Также грузины против регистрации российского бизнеса в стране

Против введения безвизового режима в Россию выступили 78% граждан Грузии. Также грузины против того, чтобы россияне могли покупать недвижимость и регистрировать свой бизнес на территории страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенных Международным республиканским институтом (IRI), сообщает Грузия онлайн.

В свою очередь, поддерживают безвизовый режим с Россией только 14% опрошенных. 8% готовы разрешить россиянам регистрировать бизнес в Грузии, а 5% поддерживают предоставление права покупки недвижимости гражданам РФ. 4% отказались ответить на вопрос или не смогли высказать свою позицию.

Исследование было проведено в Грузии в период с 13 сентября по 2 октября 2022 года. Всего было опрошено 1500 респондентов, обладающих правом голоса.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша отменила упрощенное трудоустройство россиян.

Также мы информировали, что из-за начала войны Россия оказалась на пороге демографической катастрофы.

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