Почти достигли мира: как заявления Трампа сорвали ход переговоров с Ираном

Дональд Трамп

США и Иран приблизились к соглашению о прекращении семинедельной войны, однако переговоры оказались под угрозой после публичных заявлений президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в материале издания CNN.

По данным источников, накануне выходных стороны демонстрировали осторожный оптимизм по поводу возможного компромисса. В то же время Трамп начал активно комментировать переговоры в соцсетях и общаться с журналистами, озвучивая детали, которые еще не были согласованы.

В частности, он заявил, что Иран якобы согласился на ключевые требования США, включая передачу запасов обогащенного урана и фактическую остановку ядерной программы.

Однако иранская сторона публично отрицала эти утверждения и заявила, что ряд принципиальных вопросов остается нерешенным. Это быстро подорвало оптимизм вокруг возможного заключения соглашения.

По информации CNN, некоторые представители администрации Трампа неофициально признали, что его публичные заявления могли навредить переговорному процессу ввиду его чувствительности и высокого уровня недоверия между сторонами.

Ситуацию осложняют также возможные разногласия внутри иранской стороны — между политическим руководством и военными структурами, что ставит под вопрос кто именно сможет финализировать соглашение.

Среди ключевых условий США — заморозка обогащения урана и передача его запасов, в то время как Иран настаивает на снятии санкций и сохранении контроля над Ормузским проливом.

Параллельно перемирие между сторонами остается хрупким. Дополнительное напряжение вызвал инцидент в Оманском заливе, где американский эсминец остановил иранское судно.

В настоящее время переговоры остаются во взвешенном состоянии. По оценкам источников, стороны могут попытаться достичь хотя бы рамочного соглашения, однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от готовности к компромиссам.

Переговоры США и Ирана — последние новости

Мирные переговоры США и Ирана должны состояться сегодня, 21 апреля, в Исламабаде. На них должны были поехать вице-президент США Джей Ди Венс, специальный посланник Трампа Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Об этом сообщалось в Белом доме.

Вскоре стало известно, что Тегеран не будет участвовать в переговорах с США. Там пояснили, что США имеют жесткую позицию, завышенные требования и непоследовательность в переговорах. Также Иран недоволен продолжительной американской блокадой Ормузского пролива.

В ближайшие дни истекает срок двухнедельного перемирия. Ситуация остается напряженной. Трамп может снова пригрозить атаковать все мосты и электростанции в Иране.

В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что «чрезвычайно маловероятно» продолжит двухнедельный режим прекращения огня с Ираном, если стороны не достигнут финального соглашения до вечера среды.