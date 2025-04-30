Почти миллиард евро на оборону: Еврокомиссия выделила средства на вооружение ЕС и Украины

Евросоюз привлекает Украину к проектам по усилению общей обороноспособности / © Reuters

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Еврокомиссия приняла решение о выделении 910 миллионов евро, которые позволят усилить оборонные возможности стран-членов Европейского союза и Украины.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном в среду, 30 апреля.

В публикации отмечается, что инвестиции позволят устранить главные недостатки европейских армий, а именно недостаточную мобильность и защиту от БПЛА путем внедрения инноваций и сотрудничества между учеными и промышленностью. Кроме того, впервые украинская оборонная промышленность может быть вовлечена в оборонные проекты ЕС.

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«Усиленное сотрудничество между украинской и европейской оборонными промышленностями базируется на информационно-просветительских усилиях Офиса оборонных инноваций ЕС в Киеве, направленных на содействие более тесным связям и дальнейшую интеграцию Украины в европейскую оборонно-промышленную базу, укрепляя общие цели безопасности и инноваций», — идет речь.

Среди отобранных проектов, которые получат финансирование, также украинский проект Small UAS. Он сосредоточен на разработке передовых воздушных систем на базе искусственного интеллекта.

После отбора успешных предложений Комиссия приступит к подготовке грантового соглашения с консорциумами с целью подписания соглашений до конца года.

Напомним, уже несколько месяцев подряд американские и европейские медиа сообщают, что администрация Трампа может сократить военное присутствие США в Европе. И чем ближе к саммиту НАТО в конце июня в Гааге, тем сильнее растет это беспокойство, особенно среди стран восточного фланга Альянса.