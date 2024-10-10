Почти миллиард крон на укрепление оборонной промышленности Норвегии: что из этого получит Украина

Один из проектов предусматривает финансирование малых и средних компаний, производящих оборонную продукцию для ВСУ.

Правительство Норвегии выделило 967 млн крон (около 82,5 млн евро) для укрепления собственного оборонно-промышленного комплекса. Средства планируют потратить на увеличение мощностей по производству ракетных двигателей, взрывчатки и других технологических изделий, которые могут пригодиться Силам обороны Украины.

Об этом сообщило Минобороны Норвегии.

По словам норвежского министра обороны Бьорна Арильда Грамма, оборонная промышленность страны производит важные материалы для Норвегии, Украины и союзников по НАТО. Однако нынешние производственные мощности недостаточно велики, чтобы покрыть потребности.

Новая программа поддержки оборонной промышленности предусматривает реализацию четырех проектов:

финансирование малых и средних норвежских компаний, поставляющих оборонные товары для вооруженных сил Украины;

инвестирование в создание новой линии по производству ракетных двигателей на заводе Nammo;

увеличение производства гексамина для производства взрывчатых веществ;

разработка технико-экономической документации для строительства нового завода по производству взрывчатки.

Гексамин является важным ингредиентом в производстве современных взрывчатых веществ. Норвегия — одна из немногих западных стран, обладающая мощностями для производства как взрывчатки, так и ее ключевых компонентов. В Минобороны отметили, что гексамин входит в состав большинства боеприпасов, в которых нуждается Украина для защиты от российской агрессии, в частности артиллерийских снарядов, противотанковых ракет и ракетных двигателей.

Также читайте Какую помощь Украине предложат на "Рамштайне": эксперт назвал три сценария

"Политическая ситуация в сфере безопасности означает, что существует большая и острая потребность в оборонных материалах как в Украине, так и у союзников, и на национальном уровне. Дорожная карта является комплексным планом увеличения производственных мощностей норвежской оборонной промышленности. При этом мы берем на себя ответственность за помощь в удовлетворении украинских, национальных и союзнических потребностей", – заявил министр обороны Норвегии.

По словам Грама, несколько мирных десятилетий в Европе привели к сокращению спроса на оружие и уменьшению мощностей оборонных предприятий. Но после начала российского вторжения в Украину ситуация изменилась и "требует от нас обратить эту тенденцию вспять".

"Украина зависит от доступа к средствам противовоздушной обороны, ракетам, артиллерийским снарядам и другим оборонным материалам, чтобы продолжать свою оборонную борьбу. И промышленность, и правительство много сделали для увеличения производства в Норвегии, но это комплексная и долгосрочная задача для всех наших союзников", – подчеркнул Берн Арильд Грамм.

Напомним, Норвегия выделяет дополнительные 48 млн евро на закупку дронов и ПВО для Украины. Приобретение вооружения будет осуществляться через возглавляемый Великобританией Международный фонд для Украины.

Читайте также: