Почти не выходит в люди: стало известно, с кем больше всего времени проводит Путин

7 октября 2023 года президенту РФ Владимиру Путину исполнился 71 год. Вопрос о его местонахождении беспокоит многих, а разговоры о смерти диктатора не утихают.

Российское издание "Проект" написало новую информацию о Путине.

Журналисты проанализировали все события с участием российского диктатора за последний год и пришли к выводу, что Путин провел на людях всего 147 дней (то есть менее 5 месяцев из 12).

Оставшееся время Путин не выезжал за пределы своих резиденций, а на встречи к нему не приглашали ни журналистов, ни кого-либо, кроме приближенных чиновников и лояльных политиков.

Журналисты отметили, что диктатору свойственно чередовать дни невероятной публичной активности и продолжительные исчезновения. К примеру, 28 сентября этого года Путин провел сразу четыре важных публичных мероприятия, но шесть предыдущих дней его не видел никто, кроме приближенных.

29 сентября Путин еще находился на публике, но четыре следующих дня (до 3 октября) его снова никто не видел.

Акцентируют внимание журналисты и на некоторых деталях – на многих встречах Путин пытается держать дистанцию от собеседников, а на некоторых буквально уходит в народ.

"Это дистанцирование иногда приобретает впечатляющие формы. Мы обнаружили, что на многих форумах перед находящимся на сцене президентом буквально ставят забор, отделяющий главу государства от зала. А на улице собеседники Путина вынуждены стоять на расстоянии более 10 метров от него — за специально нарисованной красной чертой", — сообщает "Проект".

Известно, что больше всего времени с Путиным проводят его охранники, врачи и носители "ядерного чемодана".

Что известно о состоянии здоровья Путина

Ранее стало известно, что Путин переехал в хорошо охраняемый офис в Кремле. Все из-за стресса и войны в Украине. До недавнего времени он, как известно, жил в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Издание The Sun со ссылкой на утечку электронных писем Кремля пишет, что Путина регулярно "пичкают" всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение недавно подвергнутого ему рака поджелудочной железы.

Издание Newsweek со ссылкой на представителей американской разведки сообщило, что в апреле 2022 года Путин прошел курс лечения от прогрессирующей формы рака. Эту информацию подтвердил источник расследователей, работающий в российском онкоцентре и знакомый с ходом лечения российского диктатора.