Почти половина молодых россиян не собирается голосовать за Путина — опрос

Президента России Владимира Путина в должности хозяина Кремля еще один срок хотели бы видеть только 53% граждан РФ в возрасте менее 30 лет. Другие предпочли бы другого кандидата на выборах, которые запланированы на март 2024 года.

О результатах опроса, проведенного компанией NORC при Чикагском университете, сообщает The Moscow Times.

Самыми активными поклонниками Путина являются россияне в возрасте от 60 лет. Поддержать президента на мартовских выборах планируют 73% из них. В общей сложности голосовать за Путина собираются две трети населения страны, причем его кандидатуру чаще поддерживают женщины (70%), чем мужчины (61%).

В то же время в России выражают поддержку начатой Путиным войны в Украине 63% граждан. В основном, респонденты аргументировали свою позицию "угрозами со стороны НАТО".

64% опрошенных рассматривают войну в Украине как цивилизационную борьбу между Россией и Западом, 34% граждан обеспокоены тем, что конфликт может перерасти в прямую конфронтацию с НАТО.

Как оценивают свою жизнь россияне

Подавляющее большинство – 80% граждан – пожаловались на отсутствие роста благосостояния, отметив, что их уровень жизни остался неизменным или снизился с начала войны в Украине.

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Россияне назвали главными национальными проблемами коррупцию и состояние экономики: 55% опрошенных выражают обеспокоенность этими факторами. 65% отмечающих ухудшение своего материального положения обвиняют в этом рост цен.

Телефонный опрос проводился на русском языке в период с 13 по 21 ноября 2023 г. по всей территории России. Социологи также обзванивали жителей аннексированного Крыма, но исключили из опроса оккупированные территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Напомним, российский ЦИК намерен проводить президентские "выборы" в марте 2024 года и на оккупированных территориях Украины.

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