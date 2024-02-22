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Почти половина поляков считают вероятным нападение России на Польшу

Почти половина поляков считают вероятным нападение России на Польшу

Флаг Польши / Фото: Associated Press

Поляки все больше озабочены тем, что произойдет на восточном фланге НАТО, если российские оккупанты победят в Украине.

Почти половина поляков в той или иной степени считают, что Россия может пойти дальше и напасть на Польшу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys для RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.

Так, около 47% опрошенных считают, что нападение России на Польшу возможно. Это на 16% больше, чем в аналогичном опросе, проведенном в мае 2023 года.

Из них 12% убеждены в том, что такое нападение все же произойдет. Более 35% считают наступление скорее вероятным, чем нет.

Чуть более 38% респондентов не согласны с тезисом о возможной агрессии путинских войск против Варшавы.

Учитывая, что количество неопределившихся в последнем и прошлогоднем опросах остается почти неизменным, очевидно, что поляки внимательно следят за военной ситуацией и переходят к более пессимистическим настроениям, отмечают социологи.

Напомним, почти 80% украинцев воспринимают Польшу как дружественную страну, но этот показатель существенно снизился по сравнению с опросом полгода назад, особенно восприятие Польши как "однозначно дружественной".

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