Почти половина территории нашей планеты может превратиться в "засушливые земли"

Глобальное потепление / © facebook.com/gregory.zhygalov

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Из-за глобального потепления самые засушливые регионы нашей планеты становятся еще более сухими, а границы аридных зон постепенно смещаются, уничтожая растительность и изменяя природные ландшафты.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Environmental Research Letters, к концу XXI века засушливые земли могут охватить более 40% всей территории Земли.

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Исследователи из Китайской академии лесоводческих наук использовали обновленные климатические модели CMIP6 и исторические данные за 1960–2023 годы, чтобы оценить текущую ситуацию и спрогнозировать дальнейшее расширение аридных территорий.

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По данным ученых, в период с 1994 по 2023 год засушливые земли составили 38,58% общей площади суши (без учета Антарктиды). В зависимости от сценария выбросов парниковых газов, к 2071–2100 годам этот показатель вырастет до 39,31–40,28%.

Наибольший рост прогнозируют для гипераридных (сверхзасушливых) зон. Максимальная оценка расширения составляет около 2,37 миллиона квадратных километров, что по площади равно территории Алжира. В настоящее время структура засушливых земель делится на четыре типа:

Семиаридные (полузасушливые) зоны: 14,72% суши;

Аридные (засушливые) зоны: 11,24% суши (преимущественно в Австралии и Китае);

Субгумидные (сухие субобланченные) зоны: 6,35% суши (широко представлены в Китае и РФ);

Гипераридные (сверхзасушливые) зоны: 6,27% суши (в частности в Алжире, Ливии и Саудовской Аравии).

Ученые отмечают, что географическое расширение засушливых условий на более влажные регионы обострит дефицит питьевой воды, ускорит деградацию экосистем и дезертификацию (опустынивание). Это создаст серьезные вызовы для устойчивого развития человечества.

Самые существенные изменения в течение этого столетия претерпевает Австралия, после которой следуют Бразилия и отдельные регионы Африки.

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В то же время, исследование выявило неожиданный фактор: рост уровня углекислого газа ($CO_2$) в атмосфере несколько сдерживает процесс расширения засушливых земель. При высокой концентрации $CO_2$ устьица на листьях растений частично закрываются, благодаря чему флора теряет меньше влаги во время транспирации. Учёт этого фактора позволил ученым уточнить предыдущие, более pessimistické прогнозы, которые предусматривали охват засушливыми землями до 56% суши.

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