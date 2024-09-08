Почти полсотни человек погибли из-за аварии с бензовозом

В ДТП пострадали несколько автомобилей.

В воскресенье, 8 сентября, по меньшей мере 48 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в северо-центральной части Нигерии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное агентство по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Сообщается, что бензовоз врезался в двигавшийся во встречном направлении грузовик, перевозивший пассажиров и крупный рогатый скот.

Это привело к сильному пожару. В аварию попали еще несколько автомобилей.

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Генеральный директор Агентства чрезвычайных ситуаций штата Нигер Абдуллахи Баба-Араб сообщил, что 48 человек, обгоревших до неузнаваемости, уже похоронены в тот же день в соответствии с мусульманскими обычаями.

Общее количество погибших и пострадавших еще предстоит установить. На месте происшествия идут поисково-спасательные работы.

Напомним, ранее в Ровенской области в страшном ДТП с бензовозом и маршруткой погибли 14 человек.

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