Почти сотня афганских военных незаконно перешла границу с Узбекистаном и попросила о помощи

Пограничники ведут переговоры о возвращении военных на родину.
В Узбекистане на государственном границе с Афганистаном пограничники задержали группу из 84 афганских военных. Сопротивление они не оказывали, наоборот — попросили о помощи.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.
Как стало известно, инцидент произошел 14 августа на одном из участков госграницы с Афганистаном. Нарушители не оказывали пограничникам сопротивление и попросили помощи, в том числе — для раненых.
"С данным афганскими гражданами проведены необходимые фильтрационные процедуры и санитарно-эпидемиологической меры, некоторым оказана медицинская помощь, а также предоставлено питание и организовано их временное размещение", — рассказали в пресс-службе МИД Узбекистана.
Там также отметили, что на афганской части моста "Термез-Хайратон" наблюдалось скопление военных Афганистана.
Позже пограничники связались с афганской стороной и начали переговоры о возвращении группы военных на родину и урегулирования ситуации на мосту.
Напомним, что США развернут в Афганистане и пять тысяч военных для обеспечения эвакуации дипломатов и союзников из страны.