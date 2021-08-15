Почти сотня афганских военных незаконно перешла границу с Узбекистаном и попросила о помощи

Почти сотня афганских военных незаконно перешла границу с Узбекистаном и попросила о помощи

Пограничники ведут переговоры о возвращении военных на родину.

В Узбекистане на государственном границе с Афганистаном пограничники задержали группу из 84 афганских военных. Сопротивление они не оказывали, наоборот — попросили о помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

Как стало известно, инцидент произошел 14 августа на одном из участков госграницы с Афганистаном. Нарушители не оказывали пограничникам сопротивление и попросили помощи, в том числе — для раненых.

"С данным афганскими гражданами проведены необходимые фильтрационные процедуры и санитарно-эпидемиологической меры, некоторым оказана медицинская помощь, а также предоставлено питание и организовано их временное размещение", — рассказали в пресс-службе МИД Узбекистана.

Там также отметили, что на афганской части моста "Термез-Хайратон" наблюдалось скопление военных Афганистана.

Позже пограничники связались с афганской стороной и начали переговоры о возвращении группы военных на родину и урегулирования ситуации на мосту.

Напомним, что США развернут в Афганистане и пять тысяч военных для обеспечения эвакуации дипломатов и союзников из страны.

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