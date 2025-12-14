Почти целый череп редкого динозавра покажут публике в конце декабря

Череп пахицефалозавра

В Национальный музей естественной истории Смитсоновского института готовятся представить уникальную находку — почти полностью сохранившийся череп пахицeфалозавра. Редкий ископаемый экспонат впервые покажут публике 22 декабря в FossiLab – открытой лаборатории музея, где специалисты работают над подготовкой окаменелостей.

Об этом сообщает Popular Science.

По словам куратора отдела динозавров музея Мэтью Каррано, этот экземпляр является одним из наиболее сохранившихся среди всех известных черепов этого вида. Особенно ценно то, что уцелели морда, зубы и большинство черепных костей — части, которые обычно не доходят до наших дней из-за хрупкости.

Пахицeфалозавр — травоядный динозавр позднего мелового периода, известный характерным костным куполом на голове. Он жил на тех же территориях, что и тиранозавр и трицератопс. Несмотря на популярные представления, у ученых до сих пор нет окончательного ответа, использовал ли этот динозавр свой массивный череп для ударов или демонстрации силы.

Находку обнаружили в 2024 году в Южной Дакоте, в геологической формации Хелл-Крик — одном из самых известных в мире мест по количеству и разнообразию окаменелостей конца мелового периода. Несмотря на это, остатки пахицефалозавров составляют менее 1% всех найденных там ископаемых костей.

Сохранившийся череп состоит из 32 отдельных костей, большинство из которых срослись в характерный купол. Также хорошо сохранились зубы и зачатки новых, что свидетельствует: животное, вероятно, было еще несовершеннолетним. В ближайшее время ученые планируют провести компьютерную томографию, чтобы исследовать внутреннее строение черепа, в том числе форму мозга и особенности роста костей.

В Смитсоновском институте уже сохраняется другой важный образец этого вида — голотип, согласно которому пахицефалозавра впервые описали в 1931 году. Новый экспонат может существенно дополнить представление ученых о развитии и анатомии этих динозавров.

