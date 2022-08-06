Одно из самых жарких мест планеты залило дождем: сотни людей оказались заблокированы в Долине Смерти

Внезапное наводнение, спровоцированное ливнем в пятницу, 5 августа, в одной из самых жарких и сухих точек на Земле, привело к тому, что около 1000 человек, в том числе отдыхающих и работников национального парка, оказались заблокированы в калифорнийской Долине Смерти. Парк временно закрыли.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, наводнение вызвали экстремальные дожди. Такого не происходило с 2004 года. В Долине Смерти выпало 3,7 см дождя. Это более половины годовой нормы осадков в этом самом засушливом месте Северной Америки.

В результате наводнения затоплены многие помещения, некоторые гостиничные номера и офисы предприятий.

Внезапные наводнения из-за муссонных дождей являются естественной частью экологии Долины Смерти и происходят почти каждый год, постоянно меняя драматический ландшафт.

Напомним, в американском штате Кентукки бушует сильное наводнение: погибли по меньшей мере 28 человек (фото).

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