Почти тысячу украинских беженцев могут лишить части социальной помощи: что готовят в Европе

Украинские беженцы в Швейцарии / © ТСН.ua

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В швейцарском кантоне Граубюнден готовят изменения к правилам выплаты социальной помощи украинским беженцам, длительно проживающим в стране.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства кантона Граубюнден, передает OBOZ.UA.

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Швейцария изменит правила выплат украинским беженцам: что предусматривает новый закон

Сейчас украинцы в Швейцарии находятся под особым статусом S, предоставляющим им временную защиту. Как объясняет Государственный секретариат Швейцарии по вопросам миграции (SEM), после пяти лет непрерывного проживания в стране лица с таким статусом могут претендовать на вид на жительство категории B. Она действует до тех пор, пока Швейцария сохраняет временную защиту. Для первых украинцев, выехавших из-за полномасштабного вторжения России, этот пятилетний срок истекает в марте 2027 года.

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В то же время, размер социальной помощи в Швейцарии регулируется на уровне кантонов. По данным правительства Граубюндена, сейчас базовая помощь для людей со статусом S на 20% ниже стандартной. После получения удостоверения B украинцы по общим правилам имели бы право на такую же социальную помощь, как и местные жители. Однако власти Граубюндена предлагает изменить кантональное законодательство, чтобы и дальше выплачивать им помощь по пониженным ставкам.

Ранее аналогичное решение уже было принято в кантоне Цюрих.

«Лица с видом на жительство должны получать такую же финансовую поддержку, как и лица без вида на жительство», — подчеркнул глава Департамента экономики и социальных дел кантона Граубюнден Маркус Кадуфф.

В правительстве кантона подчеркивают, что размер базовой помощи, предоставляемый лицам со статусом S для покрытия повседневных расходов, хоть и ниже на 20%, однако полностью отвечает официальным рекомендациям Швейцарской конференции социального обеспечения (SKOS).

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Почему в кантоне Граубюнден хотят ограничить социальные выплаты украинцам

Одной из причин предложенных изменений является пакет мер экономии, который федеральное правительство Швейцарии планирует ввести в 2027 году. В его пределах центральные власти сокращают финансовую поддержку кантонов для покрытия расходов в сфере предоставления убежища. Поэтому большую часть финансовой нагрузки придется брать на себя непосредственно муниципалитетам.

По предварительным подсчетам кантонального правительства, в 2027 году нововведения могут затронуть около 960 граждан Украины, из которых около 640 человек сейчас получают социальную помощь.

По расчетам правительства кантона Граубюнден, которые приводит агентство Keystone-SDA, без внесения изменений в законодательство расходы муниципалитетов на социальную помощь украинцам с марта по декабрь 2027 составят около 5,4 млн швейцарских франков (ориентировочно 6,5 млн долларов). В то же время сохранение сниженной на 20% базовой ставки помощи позволит сократить прогнозируемые расходы до 4,8 млн франков.

Напомним, Польша также готовит изменения к правилам оказания помощи украинским беженцам. В частности, правительство страны планирует автоматически продолжать выплаты по программе 800 Плюс — 800 злотых ежемесячно на каждого ребенка, если данные о семье не изменились. Новшества могут вступить в силу 1 июня 2027 года.

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