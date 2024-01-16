Почти все переводы прекращены с 1 января: Турция не получает денежные платежи из России

Начавшаяся в декабре проблема с переводом денег из России в Турцию растет. Трансферы прекратились в январе, что привело к серьезным сбоям в экспорте продукции из Турции в Россию.

Об этом сообщает Ekonomim со ссылкой на собственные источники.

Издание сообщает, что после визита госсекретаря США Энтони Блинкена экспортеры не могут получать платежи из России в турецких лирах и российских рублях, некоторые банки отправляли переводы назад, некоторые банки начали отклонять ранее принимавшие транзакции, заявив, что это "запрещенные товары".

Почти все предания были прекращены с 1 января 2024 года, что нанесло значительный ущерб экспортерам.

Издание приводит пример, когда экспортеры в автомобильном секторе не смогли получить свои переводы с начала года. Также турецкие производители обуви, работающие с российской компанией, наиболее закупающей в Турции, в этом месяце не получили никаких платежей от своих российских клиентов.

В компании химической промышленности, производители текстиля, судовладельцы, осуществляющие перевозку в Россию, и другие подтвердили эту информацию.

Источник в Минторге Турции отметил в комментарии изданию, что проблемы с переводом денег связаны с расширением последнего списка санкций ЕС, в частности.

"Если даже компания-экспортер в Турции продает товары, не подпадающие под санкции, покупатель может быть включен в санкционный список, или на балансе турецких банков или российских банков происходят операции в рублях", — говорится в объяснении.

“В прошлом году экспорт Турции в Россию вырос на 23,2%, с 7 млрд 647 млн долларов в 2022 году до 9 млрд 423 млн долларов. Пять секторов, наиболее экспортируемых в эту страну — это химическая промышленность, машиностроение, автомобильная промышленность, свежие фрукты и овощи и электроника», — отмечает издание.

Там добавляют, что трудности сейчас испытывают и компании, созданные россиянами и действующие в Турции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство эффективностью западных санкций против России. Он заявил, что "мощные" санкции Запада против РФ не мешают Кремлю продолжать производить ракеты и наносить удары по Украине.

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