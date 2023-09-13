"Почувствовал еб*чую действительность": переводчик Ким Чен Ына рассказал о "впечатлении" лидера КНДР в РФ

Интересно, что переводчик лидера КНДР даже не постарался исправить ошибку.
В ходе переговоров с российской делегацией переводчик диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына совершил смешную ошибку. Это транслировали по пропагандистским телеканалам.
Фрагмент видео распространяется в пабликах и телеграмм-каналах.
На кадрах видно, что российская и северокорейская делегации во главе с диктаторами собрались за переговорным столом. Ким Чен Ын взял слово, чтобы "поблагодарить" Россию за приглашение и "теплый прием".
"В момент вступления на русскую землю я почувствовал боевой дух и еб*чую действительность", — оговорился переводчик лидера КНДР.
Интересно, что он даже не постарался исправить ошибку. Он сделал вид, что так и должен был перевести фразу северокорейского диктатора.
Напомним, во время визита в Россию Ким Чен Ын сделал заявление о войне в Украине.
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