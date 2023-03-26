"Почувствовал настроение людей": Путин цинично объяснил, почему посетил разрушенный Мариуполь

Диктатор заявил, что ему "было важно почувствовать настроение людей".

Российский диктатор Владимир Путин рассказал, зачем ездил в оккупированный Мариуполь. Диктатор цинично заверил, что посетил разрушенный российской армией город, чтобы "проконтролировать процесс его восстановления" и "почувствовать настроение жителей города".

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

"Пора уже было посмотреть, приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом", – заявил Путин.

Он назвал поездку "рабочей". Диктатор нагло заверил, что случайно встретил местных жителей, хотя на самом деле простых людей не подпускают в Путину, только заранее подготовленную массовку.

"Это чисто рабочая поездка, она давно назрела. Ну, и с людьми было важно... Откровенно говоря, это был неожиданный контакт. Я думал, что это рабочие стоят, там мужчины были в рабочей одежде. Я хотел поговорить с ними, как работа продолжается. Оказалось, что это местные жители... Как вы видели, домой пригласили, посмотрел как живут. Важно было почувствовать настроения людей. Возможно, это самое главное", – цинично заявил Путин.

Напомним, 19 марта российский диктатор Путин посетил оккупированный Мариуполь.

На одном из видео визита диктатора слышны крики местных жителей о том, что "это все ложь и показуха".

Российский правозащитник и журналист Марк Фейгин не исключают, что оккупированные территории посещал не Путин, а его двойник.

Таково же мнение экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Оппозиционер привел ряд доказательств, свидетельствующих, что это был не сам диктатор.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, нет никаких доказательств, что в Мариуполе был именно Путин.

По мнению эксперта Александра Коваленко, визит Путина в Мариуполь – это "последняя гастроль" диктатора.

Политический аналитик Армен Чибухчан считает, что Путин посетил оккупированные Крым и Мариуполь из отчаяния.