"Почувствовала себя быком": в Польше ЛГБТ-активисты спасли корову-транссексуала

Граждане собрали более пяти тысяч злотых, чтобы выкупить корову.

В Польше представители ЛГБТ-сообщества спасли от смерти корову. Они выкупили рогатую, которая, по их мнению, "чувствовала себя быком".

Об этом сообщает издание InPoland.

История произошла в польских Мазурах. Там родилась телочка, внешне больше похожая на быка. Она выросла и оказалась бесплодной, так что владелец скота решил отправить ее на бойню. Тогда в ситуацию вмешались ЛГБТ-активисты.

Они инициировали сбор средств на сайте zrzutka.pl, чтобы выкупить корову. Ее назвали "Księżycowa Krówką Muuun". За короткий промежуток времени им удалось собрать более 5 тысяч злотых, чтобы спасти корову-"трансгсексуала".

Как комментируют фермеры, понятия "корова-транссексуал" не существует. Эта природная ситуация возникает, когда у коровы рождается двойня, и если в ней есть теленок, то ее родовые пути развиты не полностью.

В конце концов владелец скота заработал неплохие деньги.

Напомним, что голливудский актер-трансгендер, звезда ленты "Джуно" Эллиот Пейдж показал, как изменился через год после смены пола.

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