Под аплодисменты и музыку Франция попрощалась с Бельмондо: видео

Под аплодисменты и музыку Франция попрощалась с Бельмондо: видео

Чтобы попасть на церемонию прощания с легендарным актером, рядовые граждане занимали очередь с самого утра.

В четверг, 9 сентября, около 17:30 по киевскому времени в Париже началась церемония прощания с легендарным французским актером Жан-Полем Бельмондо, который скончался 6 сентября в возрасте 88 лет.

Видео с траурной события опубликовал в своем Twitter присутствующий здесь президент Франции Эммануэль Макрон.

На церемонии прощания в парижском Доме инвалидов присутствовали близкие актера, деятели культуры и спорта, политическая элита страны. Рядовые граждане занимали очередь с самого утра, чтобы попасть в помещение, где для этого было выделено всего полторы тысячи мест.

Официальную часть прощание с Бельмондо также транслируют на больших экранах, прямую трансляцию ведут французские телеканалы.

Гроб с телом покойного вынесли под аплодисменты и музыку Эннио Морриконе из фильма "Профессионал", в котором актер исполнил главную роль.

После окончания церемонии территорию Дома инвалидов откроют для всех, кто захочет попрощаться с легендарным актером.

Панихида и отпевание Жан-Поля Бельмондо состоится в пятницу, 10 сентября, в церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже. В тот же день состоятся похороны, на которых будут присутствовать только самые близкие родственники.

Напомним, чем запомнился легендарный актер Жан-Поль Бельмондо

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