Под белорусским Гродно погибли российские десантники: видео момента

Несчастный случай произошел во время совместных учений на полигоне, расположенном вблизи границ с Польшей и Литвой.

В пятницу, 12 ноября, во время российско-белорусских военных учений на полигоне "Гожский" в Гродненском районе Беларуси погибли двое военнослужащих вооруженных сил РФ.

По информации, опубликованной в Telegram-канале бывших белорусских силовиков BYPOL, в результате неудачного десантирования из самолета погибли офицер и солдат срочной службы.

В сообщении говорится, что во время высадки на полигоне "Гожский" произошло схождение двух парашютистов, в результате чего у одного из них закрылся купол парашюта.

Видео момента столкновения опубликовал Telegram-канал Baza.

Как сообщает ТАСС, в министерстве обороны РФ подтвердили гибель десантников, однако сообщили, что оба военнослужащих проходили службу по контракту. Причиной несчастного случая, по словам спикеров российского оборонного ведомства, стал неожиданный сильный порыв ветра.

Ранее в Минобороны Беларуси сообщили о проведении на полигоне проверки "одного из компонентов сил реагирования Союзного государства, которая проводится в связи с наращиванием военной деятельности вблизи госграницы", подразумевая под "военной деятельностью" усиленную охрану границ Литвы и Польши от мигрантов из территории Беларуси.

Полигон "Гожский" расположен в непосредственной близости к границам стран ЕС — до Литвы отсюда около 10 км, до Польши — два десятка километров.

Напомним, в четверг, 11 ноября, для патрулирования воздушной границы Беларуси были задействованы сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы российских вооруженных сил, которые, по словам лидера белорусского режима Александра Лукашенко, способны нести ядерное оружие.

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