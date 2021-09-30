Под крышей московского аэропорта Внуково завелся "человек-паук": видео

Гражданин Испании забрался на металлические конструкции терминала на высоте около 30 метров.

Вечером в среду, 29 сентября, в аэропорту Внуково в российской столице неизвестный мужчина залез под крышу терминала и качался там на металлических конструкциях. На контакт с работниками аэропорта он не шел, говорил по-испански.

Об этом сообщают Telegram-каналы российских информационных агентств, публикуя видео с места происшествия.

Как впоследствии выяснилось, "человек-паук", вызвавший переполох в терминале аэропорта, действительно гражданин Испании, который находится здесь уже трое суток.

Мужчина буквально "полез на стены" из-за тоски по родному дому. У него есть билет на самолет, что отправляется 3 октября, попытка обменять его на рейс, который отправляется раньше, не удалась. Таким экстраординарным способом он выразил свое отчаяние.

Межрегиональная транспортная прокуратура уже начала проверку произошедшего, поэтому, вероятно, акробату не удастся полететь домой даже 3 октября.

Напомним, американец Нейдер Доган уже месяц живет в аэропорту Борисполя. Он спит на стульях в зале ожидания, моется под краном в туалете и ест там, где угостят.

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