Под крышей московского аэропорта Внуково завелся "человек-паук": видео

Гражданин Испании забрался на металлические конструкции терминала на высоте около 30 метров.
Вечером в среду, 29 сентября, в аэропорту Внуково в российской столице неизвестный мужчина залез под крышу терминала и качался там на металлических конструкциях. На контакт с работниками аэропорта он не шел, говорил по-испански.
Об этом сообщают Telegram-каналы российских информационных агентств, публикуя видео с места происшествия.
Как впоследствии выяснилось, "человек-паук", вызвавший переполох в терминале аэропорта, действительно гражданин Испании, который находится здесь уже трое суток.
Мужчина буквально "полез на стены" из-за тоски по родному дому. У него есть билет на самолет, что отправляется 3 октября, попытка обменять его на рейс, который отправляется раньше, не удалась. Таким экстраординарным способом он выразил свое отчаяние.
Напомним, американец Нейдер Доган уже месяц живет в аэропорту Борисполя. Он спит на стульях в зале ожидания, моется под краном в туалете и ест там, где угостят.