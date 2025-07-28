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Под лозунгом "Аллаху Акбар!": в Шотландии мужчина угрожал пассажирам самолета бомбой
Один из пассажиров самолета, следовавшего из Лутона в Глазго (Шотландия), угрожал другой бомбой, после чего был арестован.
В Шотландии задержали пассажира EasyJet, якобы восклицавшего «Аллаху Акбар» в самолете. Мужчина утверждал, что на борту есть бомба.
Об этом сообщает The Telegraph.
Детали инцидента с бомбой в самолете
На кадрах с борта видно, как пассажиры прижали его к полу, и он сказал, что хочет «отправить сообщение» Дональду Трампу, который сейчас находится с визитом в Шотландии. 41-летний мужчина был задержан на месте происшествия и остался под стражей. Офицеры, ожидавшие взлетной полосы, надели на мужа наручники и вытащили его из самолета.
Свидетель, пожелавший остаться анонимным, рассказал газете Sun, что проснулся около 8 утра и услышал, как мужчина говорит о бомбе.
«Он буквально вышел из туалета, крича «Аллаху Акбару», подняв руки над головой. Потом он сказал: «У меня бомба, у меня бомба» – в этот момент люди были озадачены», — вспомнил пассажир.
Свидетель добавил, что мужчина толкал персонал авиакомпании и обращался с ними агрессивно. Трое пассажиров прижали мужчину к земле, а стюардессам пришлось залезть на сиденье, чтобы пройти мимо и проверить его багаж.
Экстренная посадка произошла после оглашения пилота, прежде чем полиция бросилась на место, чтобы провести арест.
«Главный полицейский сказал: «Смотрите, не шутите, потому что вы сразу упадете. К этому моменту парень успокоился. Он признался, что у него нет бомбы. Он сдался», — рассказал свидетель.
Видеозапись оценивается сотрудниками антитеррористического отдела.
Пока инцидент считают локализованным, и никто другой, как уверяет полиция, не был причастен.
Ранее в австрийской Вене неизвестные молодые люди с лозунгом "Аллаху Акбар!" устроили дебош в католической церкви Св. Антония Падуанского.
Нарушители ворвались в храм, где стали бить ногами лавки и исповедальню. Когда они шли в алтарную зону, пастор вызвал полицию. Молодые люди успели бежать к приезду копов.
Предварительно ни одного подозреваемого не задержали, однако, правоохранители установили личности 10 вероятных злоумышленников, которые уже были причастны к нарушению общественного порядка ранее. В результате инцидента пострадавших нет, а злоумышленники во время дебоша никому не угрожали.