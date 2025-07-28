Под лозунгом "Аллаху Акбар!": в Шотландии мужчина угрожал пассажирам самолета бомбой

Задержан пассажир самолета в США

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В Шотландии задержали пассажира EasyJet, якобы восклицавшего «Аллаху Акбар» в самолете. Мужчина утверждал, что на борту есть бомба.

Об этом сообщает The Telegraph.

Детали инцидента с бомбой в самолете

На кадрах с борта видно, как пассажиры прижали его к полу, и он сказал, что хочет «отправить сообщение» Дональду Трампу, который сейчас находится с визитом в Шотландии. 41-летний мужчина был задержан на месте происшествия и остался под стражей. Офицеры, ожидавшие взлетной полосы, надели на мужа наручники и вытащили его из самолета.

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Свидетель, пожелавший остаться анонимным, рассказал газете Sun, что проснулся около 8 утра и услышал, как мужчина говорит о бомбе.

«Он буквально вышел из туалета, крича «Аллаху Акбару», подняв руки над головой. Потом он сказал: «У меня бомба, у меня бомба» – в этот момент люди были озадачены», — вспомнил пассажир.

Свидетель добавил, что мужчина толкал персонал авиакомпании и обращался с ними агрессивно. Трое пассажиров прижали мужчину к земле, а стюардессам пришлось залезть на сиденье, чтобы пройти мимо и проверить его багаж.

Экстренная посадка произошла после оглашения пилота, прежде чем полиция бросилась на место, чтобы провести арест.

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«Главный полицейский сказал: «Смотрите, не шутите, потому что вы сразу упадете. К этому моменту парень успокоился. Он признался, что у него нет бомбы. Он сдался», — рассказал свидетель.

Видеозапись оценивается сотрудниками антитеррористического отдела.

Пока инцидент считают локализованным, и никто другой, как уверяет полиция, не был причастен.

Ранее в австрийской Вене неизвестные молодые люди с лозунгом "Аллаху Акбар!" устроили дебош в католической церкви Св. Антония Падуанского.

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Нарушители ворвались в храм, где стали бить ногами лавки и исповедальню. Когда они шли в алтарную зону, пастор вызвал полицию. Молодые люди успели бежать к приезду копов.

Предварительно ни одного подозреваемого не задержали, однако, правоохранители установили личности 10 вероятных злоумышленников, которые уже были причастны к нарушению общественного порядка ранее. В результате инцидента пострадавших нет, а злоумышленники во время дебоша никому не угрожали.