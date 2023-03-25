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Под Московой масштабно подгорает: загорелся крупнейший в России свинцовый завод

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2373
Время на прочтение
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Под Московой масштабно подгорает: загорелся крупнейший в России свинцовый завод

Фото из социальных сетей

Пожару предоставлен второй ранг сложности. Причины возгорания неизвестны.

Вечером субботы, 25 марта, в российском городе Воскресенск, расположенном недалеко от Москвы, вспыхнул пожар на крупнейшем металлургическом заводе России "Фрегат".

Об этом сообщают российские паблики.

Как пишет пропагандистское издание Интерфакс, ссылаясь на МЧС, огонь охватил цех металлургического завода "Фрегат", что на улице Кирова, дом 3, здание 6. Как уточнили в пресс-службе, возгорание произошло в цехе аккумуляторов. Причины пожара пока неизвестны.

Здание, в котором начался пожар, металлокаркасное.

На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Добавим, что завод "Фрегат", специализирующийся на производстве вторичного свинца, является крупнейшим в России. Летом 2022 года завод прекратил свою деятельность. На заводе работало более 500 человек.

Напомним, в российском городе Аксай Ростовской области произошел пожар на складе с целлюлозной продукцией. Пожар предоставили второй ранг.

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Дата публикации
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