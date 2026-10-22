Под Москвой атаковали арсенал, где ремонтируют российскую ПВО: что известно об ударе

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В ночь на 22 октября в российском Серпухове Московской области , по сообщениям мониторинговых ресурсов, атаковали 75-й арсенал — предприятие оборонно-промышленного комплекса РФ, занимающееся ремонтом и восстановлением военной техники.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ .

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По информации канала, Силы обороны Украины могли использоваться для поражения объекта ракеты или реактивных беспилотников.

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В ходе атаки в районе Серпухова объявляли ракетную опасность. Местные жители сообщали о взрывах.

В то же время, тип примененного вооружения, масштабы повреждений и результаты удара пока не подтверждены официально.

Что известно о 75-м арсенале в Серпухове

75-й арсенал – российское оборонное предприятие, специализирующееся на ремонте и восстановлении вооружения, военной техники и систем противовоздушной обороны.

По информации российской государственной корпорации "Ростех", предприятие выполняло ремонт и техническое обслуживание зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", "Бук-М2" и С-300В.

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В частности, специалисты восстанавливали самоходные зенитные установки, пункты боевого управления, станции обнаружения целей, а также пусковые и пускозаряжающие установки.

В сообщении «Ростеха» от ноября 2022 г. отмечалось, что предприятие участвовало в восстановлении российской военной техники, которую использовали в войне против Украины.

Тогда корпорация сообщала, что в ремонтные работы были привлечены все девять производственных цехов предприятия.

Почему этот объект важен для русской армии

75 арсенал обеспечивает ремонт техники, необходимой для функционирования российских систем противовоздушной обороны.

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Зенитные ракетные комплексы семейства Бук используют для поражения воздушных целей на средних дистанциях, тогда как С-300В предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны военных группировок.

Объект ранее привлекал внимание OSINT-исследователей, анализировавших расположение российских систем ПВО и мест их хранения.

В частности, исследователь Jompy еще 29 марта 2024 обращал внимание на 75-й арсенал, назвав его единственной обнаруженной им базой хранения российских зенитных систем.

В то же время, информация о том, какая именно военная техника находилась на территории предприятия во время ночной атаки, пока отсутствует.

Официального подтверждения результатов удара от Генерального штаба ВСУ пока нет.

Напомним, что ранее дроны попали в дата-центр "ВКонтакте" под Петербургом: в соцсети начались масштабные сбои

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