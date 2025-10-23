ТСН в социальных сетях

Мир
1404
1 мин

Под Москвой часть российской ракеты упала на пассажирский автобус: фото

В «Мострансавто» лживо заявили, что автобус с пассажирами якобы «зацепили обломки беспилотника».

Богдан Скаврон
Российский ЗРК "Панцирь С-1"

Российский ЗРК "Панцирь С-1"

Во время атаки беспилотников на столицу РФ в Московской области часть российской ракеты ПВО пробила крышу пассажирского автобуса.

Об этом в четверг, 23 октября, сообщил Telegram-канал Astra, опубликовав соответствующие фото.

По официальной информации, автобус выполнял рейс по маршруту из Малино до станции метро «Котельники», поэтому в момент падения фрагмента ракеты в нем находились пассажиры.

В «Мострансавто» заявили, что автобус с пассажирами якобы «зацепили обломки беспилотника», транспортное средство получило незначительные повреждения и никто не пострадал.

/ © ASTRA

© ASTRA

/ © ASTRA

© ASTRA

Однако, на опубликованных кадрах видно, что крышу автобуса пробил разгонный блок от ракеты ПВО Панцирь-С1.

Ракета ПВО Панцирь-С1 / © ASTRA

Ракета ПВО Панцирь-С1 / © ASTRA

Ранее мэр Москвы Собянин сообщил о сбитом БПЛА, который летел на столицу.

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 23 октября нанесли удары по стратегическим объектам военно-промышленного комплекса России.

