Под Москвой двухлетняя девочка умерла из-за отравления алкоголем

Ребенка вместе с ее 43-летней матерью госпитализировали в реанимацию.

В городе Ногинске Московской области (Российская Федерация) в результате отравления алкоголем умерла двухлетняя девочка.

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Отец ребенка обнаружил без сознания дочь и жену, когда пришел домой после ночной смены. Они лежали на кровати и мужчина сначала решил, что они просто спят. Когда же понял, что произошло, вызвал бригаду скорой помощи.

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43-летнюю женщину и ее 2-летнюю дочь госпитализировали в реанимацию, диагностировав у них интоксикацию неизвестным веществом. Ребенок умер в больнице, не приходя в сознание. Информацию об этом передали полиции.

Для установления обстоятельств отравления правоохранители осмотрели квартиру, из которой госпитализировали женщину с ребенком. В помещении обнаружили две пустые бутылки из-под алкоголя. Мать девочки уже пришла в себя и находится в стабильном состоянии, но пока у полицейских нет возможности с ней поговорить.

Напомним, ранее в Оренбургской области России в течение двух суток было зафиксировано 37 случаев отравления суррогатным алкоголем, 18 человек скончались.

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