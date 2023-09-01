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Под Москвой горит цех по производству электроники для ракет после налета БПЛА (фото, видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Под Москвой горит цех по производству электроники для ракет после налета БПЛА (фото, видео)

Пожар на заводе в Московской области 1 сентября/Фото из российских пабликов

Представитель украинской разведки подтвердил, что в Люберцах "расцвела бавовна" на российском заводе.

В Люберцах Московской области 1 сентября загорелся пожар в цехе по производству электроники для ракет. Это произошло после налета беспилотника в регион.

Об этом сообщают российские Телеграм-каналы.

По сообщениям россиян, в Подмосковье горит цех научно-производственного предприятия "Томилинский электронный завод". В Сети появились фото и видео пожара. В небо поднимается высокий столб серого дыма.

В российских пабликах также опубликовано видео, как утверждается, с моментом сбития над Люберцами дрона-камикадзе "Бобер".

Пожар на заводе в Люберцах/Фото из российских Телеграм-каналов / ©
Пожар на заводе в Люберцах/Фото из российских Телеграм-каналов

После атаки БПЛА под Москвой пожар в цехе по производству электроники для ракет

После атаки БПЛА под Москвой пожар в цехе по производству электроники для ракет

Беспилотник таки попал в цель

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил утром 1 сентября о якобы сбитии силами ПВО беспилотника, летевшего в направлении российской столицы.

"Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!" – отметил Собянин.

В то же время "Украинская правда" со ссылкой на собственный источник опровергает слова мэра Москвы. По данным источника, беспилотник добрался до места назначения, поэтому и вспыхнул пожар в цехе научно-производственного предприятия "Томилинский электронный завод".

Что говорят в украинской разведке

ГУР Минобороны Украины официально не комментировало утренние события в Московской области. Однако представитель военной разведки Андрей Юсов сказал в комментарии "УП", что российская пропаганда выдала "на гора" очередную ложь о сбитом беспилотнике. Юсов также подтвердил, что в Люберцах "расцвела бавовна" на российском заводе.

К слову, россияне заявили 1 сентября и об атаке двумя беспилотниками по городу Курчатов в Курской области, где расположена АЭС. Говорят, что дроны сбиты. В Курчатове повреждены админздание и жилой дом.

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Дата публикации
Просмотры
1689
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