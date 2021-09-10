Под Москвой хранили замороженные тела богатых иностранцев, чтобы те стали "Франкенштейнами": заведение "накрыли" после ссоры супругов

Под Москвой хранили замороженные тела богатых иностранцев, чтобы те стали "Франкенштейнами": заведение "накрыли" после ссоры супругов

Технология "Франкенштейн" предлагает людям возможность "вернуться к жизни" в будущем.

Под Москвой местные полицейские нашли место, где была расположена криогенная камера, в которой хранили замороженные тела.

Об этом пишет Daily Mail.

Причиной страшной находки стало недоразумение в результате развода 59-летней Валерии Удаловой и 41-летнего Данилы Медведева. Женщина обвинила своего бывшего мужа в изменах. В итоге пришла с рейдом в помещение, где и была криогенная камера с телами граждан США и Великобритании. Те заплатили тысячи фунтов, чтобы когда-то их вернули к жизни.

По информации правоохранителей, она с группой неизвестных загрузила камеру с остатками в грузовик и попыталась ее переместить в другое место. Однако впоследствии была вызвана полиция, которая перехватила жуткий груз.

Медведев заявил, что его бывшую жену не задержали, хотя она якобы сбежала с замороженным человеческим мозгом. "Мозг наших нейропациентов хранился отдельно, в специальных металлических медицинских ящиках", — рассказал мужчина.

Известно, что замороженных держали по технологии "Франкенштейн", предлагающей людям возможность "вернуться к жизни" в будущем.

Медведев, который руководит KrioRus, и его бывшая жена Удалова, основавшая в Тверской области новую компанию под названием Open Cryonics, заявляют, что являются законными владельцами человеческих останков.

Полиция сейчас проверяет претензии соперников, требуя бывших супругов, враждует, гарантировать "целостность" замороженных трупов и мозга, а также тел десятков собак и кошек, которых владельцы хотели вернуть к жизни в будущем.

Существуют опасения, что останки могли быть повреждены во время рейда. Ситуация осложнилась из-за того, что камера повредилась и из нее утечка азот, повлияло на состояние тел. Остатки людей "начали нагреваться".

Удалова утверждает, что ее несправедливо выгнали из старой компании и она является законным владельцем ее активов. "Есть много заказов из разных стран, особенно от владельцев собак и кошек. Это причина, почему Медведев хотел взять KrioRus под себя", — сказала она.

Стоимость криоконсервации всего тела составляет около 26 000 фунтов стерлингов, а для экономии только мозга — 11 000 фунтов стерлингов.

Около 82 пациентов находились на складе компании, в том числе 25 иностранцев.

Среди замороженных в московском складе мозгов является доктор Юрий Пичугин, который умер в 2018 году после изобретения химического коктейля, который сохраняет людей для потомков в глубокой морозе минус 196 градусов. "Пробужденный" мозг в последующие десятилетия или века, как считают сторонники этой теории, может быть имплантирован в другое человеческое тело.

Напомним, ранее в России депутата Игоря Редькина, который входит в топ-20 самых богатых российских госслужащих по списку Forbes, обвинили в умышленном убийстве. Российский чиновник признает свою вину и утверждает, что спутал человека с медведем.

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