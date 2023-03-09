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Под Москвой летательный аппарат рухнул на частный дом: фото, видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Под Москвой летательный аппарат рухнул на частный дом: фото, видео

Фото: pixabay.com

Дельтапланом, упавшим на крышу одноэтажного дома в Звенигороде, управлял рекордсмен России.

Вечером в четверг, 9 марта, на жилой дом в подмосковном городе Звенигород упал дельтаплан. На место происшествия вызвали экстренные службы.

Как сообщают российские Telegram-каналы, пилота дельтаплана сняли с крыши спасатели и доставили в травмпункт.

По информации местного подразделения МЧС РФ, здание, на которое рухнул летательный аппарат, не пострадало.

Впоследствии выяснилось, что дельтапланом управлял российский рекордсмен по наибольшей высоте полетов над землей Олег Парахин. 44-летний мужчина во время неудачного приземления на крышу повредил плечо.

Как выяснилось, этот полет и падение попали на видео. Как видно на опубликованных кадрах, летательный аппарат Пахарина набирал высоту, когда неожиданно наклонился, словно от порыва ветра, и вошел в крутое пике именно над домом. Возможно, падение на крышу спасло его от более серьезных травм, которые он мог бы испытать, пролетев большее расстояние до земли.

В 2018 году пострадавший установил рекорд по высоте на паралете: поднялся на 3430 метров и попал в Книгу рекордов России.

Напомним, ранее в Белгородской области РФ произошло обесточивание части региона из-за якобы падения беспилотника на высоковольтные провода.

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Дата публикации
Просмотры
3051
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