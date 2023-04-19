Под Москвой нашли мертвыми женщину и ее 3-летнюю дочь: они были родом из Луганска

Женщина и ребенок уехали из Луганска из-за войны России против Украины.
В российском городе Балашиха под Москвой нашли мертвыми мать и ее 3-летнюю дочь, которые год назад уехали из Луганска. Женщина могла выбросить свою дочь из окна многоэтажки и совершить самоубийство.
Об этом пишут российские пропагандисты.
Трагедия произошла в ночь на 18 апреля. Тело жительницы Луганска обнаружили возле многоэтажного дома. Россияне пытались разыскать 3-летнюю Полину, однако оказалось, что ее тело все это время лежало на крыше подъезда.
Родственники погибших рассказали, что Наталья и ее 3-летняя дочь ориентировочно год назад уехали из Луганска из-за войны России против Украины. Они жили в Балашихе под Москвой. Женщина якобы страдала посттравматическим стрессовым расстройством. Вероятно, именно мать сначала выбросила из окна на 8 этаже свою дочь, а потом прыгнула сама.
Напомним, в РФ муж убил жену на глазах у детей, вернувшись с войны в Украине.
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