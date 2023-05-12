Под Москвой нашли жену российского генерала, за которую потребовали выкуп

В пятницу, 12 мая, российская полиция разыскала супругу бывшего первого заместителя министра обороны РФ и командующего ВДВ генерала Александра Колмакова, который сейчас руководит ДОСААФ России.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Исчезновение супруги русский генерал обнаружил вечером 10 мая. Колмаков вернулся с работы и не нашел ее дома. В последний раз они виделись утром, когда женщина ушла на работу.

В тот же вечер генералу позвонил неизвестный, заявивший, что жена Колмакова похищена и за нее нужно заплатить выкуп — миллион рублей, иначе ее ждут неприятности. Колмаков обратился в полицию.

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Жену генерала Тамару Колмакову обнаружили на территории Московской области. Российские силовики не сообщают обстоятельства, при которых она исчезла и нашлась, уверяя, что теперь с ней "все нормально".

Предполагают, что Тамару Колмакову "похитили" телефонные мошенники, которые обманом заставляют своих жертв скрываться от родных, рассказывая им историю о преследовании, а затем требуют за них выкуп.

Недавно таким образом "похитили" мать помощницы российского сенатора Совета федераций Андрея Шевченко. Женщина купила новую симку, чтобы ее не могли отследить, постоянно меняла транспорт и пряталась несколько дней. Ее нашли в одной из подмосковных гостиниц.

Напомним, ранее в Москве 42-летний мужчина пытался попасть в Мавзолей, чтобы похитить тело Владимира Ленина.

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