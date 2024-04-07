Под Москвой неизвестный расстрелял двух полицейских: что произошло

В Московской области введен план "Сирена", который в последний раз объявлялся после теракта в "Крокус Сити".

В Подмосковье неизвестный мужчина совершил нападение на двух полицейских, устроивших засаду на торговца наркотиками. Один из стражей порядка погиб, другой — тяжело ранен. Нападавший скрылся на мотоцикле.

Об этом сообщают российские государственные информагентства со ссылкой на правоохранительные органы РФ.

Также читайте Новые теракты ИГИЛ в России вполне реальны: эксперт объяснил причину

По официальной информации российского МВД, двое сотрудников полиции проводили оперативные мероприятия по задержанию наркоторговца. Они в лесном массиве недалеко от города Черноголовка устроили засаду возле тайника с большой партией мефедрона — так называемого "клубного" наркотика, который, вероятно, производят подпольные нарколаборатории в Китае.

Когда за товаром пришел неизвестный, полицейские попытались задержать его, но тот открыл огонь из пистолета.

В Telegram-каналах сообщают, что преступник скрылся на мотоцикле, который позже был обнаружен на трассе М-11, ведущей в Санкт-Петербург. Сообщения сопровождают фотографиями из камеры наблюдения.

Беглец на мотоцикле, предположительно расстрелявшем полицейских под Москвой

В Московской области объявлен план "Сирена", который в последний раз вводился после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Напомним, 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел масштабный теракт со стрельбой и пожаром. Ответственность за нападение взяла на себя одна из группировок террористической организации ИГИЛ.

Читайте также: