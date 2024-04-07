Под Москвой неизвестный расстрелял двух полицейских: что произошло

В Московской области введен план "Сирена", который в последний раз объявлялся после теракта в "Крокус Сити".
В Подмосковье неизвестный мужчина совершил нападение на двух полицейских, устроивших засаду на торговца наркотиками. Один из стражей порядка погиб, другой — тяжело ранен. Нападавший скрылся на мотоцикле.
Об этом сообщают российские государственные информагентства со ссылкой на правоохранительные органы РФ.
По официальной информации российского МВД, двое сотрудников полиции проводили оперативные мероприятия по задержанию наркоторговца. Они в лесном массиве недалеко от города Черноголовка устроили засаду возле тайника с большой партией мефедрона — так называемого "клубного" наркотика, который, вероятно, производят подпольные нарколаборатории в Китае.
Когда за товаром пришел неизвестный, полицейские попытались задержать его, но тот открыл огонь из пистолета.
В Telegram-каналах сообщают, что преступник скрылся на мотоцикле, который позже был обнаружен на трассе М-11, ведущей в Санкт-Петербург. Сообщения сопровождают фотографиями из камеры наблюдения.
В Московской области объявлен план "Сирена", который в последний раз вводился после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл".
Напомним, 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел масштабный теракт со стрельбой и пожаром. Ответственность за нападение взяла на себя одна из группировок террористической организации ИГИЛ.
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