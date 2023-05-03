Под Москвой обнаружили обломки неизвестного беспилотника: фото

Российские экстренные службы выехали на место падения летательного аппарата в лесу у подмосковного города Коломна.

В среду, 3 мая, над городом Коломны Московской области РФ очевидцы наблюдали полет неизвестного беспилотника. Впоследствии обломки летательного аппарата обнаружили в лесу.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В сообщении говорится, что беспилотник упал возле подмосковной Коломны — в лесу между селом Черкизово и селом Подлужье.

"На месте образовалась воронка, вокруг разбросаны обломки БпЛА и двигатель", — сообщают очевидцы.

Один из жителей Коломны сделал фото БпЛА, который пролетал над городом, опубликованным Telegram-каналом Shot.

Очевидец сделал фото беспилотника, пролетавшего над Коломной возле Москвы / Фото: Фото из социальных сетей

На место падения неизвестного беспилотника выехали местные экстренные службы.

Напомним, в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. После этого в небо взвился густой дым и выключилась подсветка стены.

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