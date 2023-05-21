Под Москвой подростки заживо сожгли 11-летнего мальчика в сарае

Парень не смог выбраться наружу, потому что дверь деревянной постройки была заколочена гвоздями.

В поселке Дубовая Роща Московской области РФ местные подростки после ссоры с 11-летним мальчиком заперли его в сарае и забили дверь гвоздями. Затем деревянное здание вспыхнуло, ребенок не смог выбраться наружу и сгорел заживо.

Об этом ужасном случае сообщают российские Telegram-каналы.

Пока достоверно неизвестно, почему возник пожар. Подростки, закрывшие жертву в сарае, в разговоре с правоохранителями убеждали, что он сам развел огонь внутри.

Однако, по другой версии, сарай подожгли именно они, чтобы испугать парня. Когда же огонь разгорелся, они не смогли ни его потушить, ни открыть предварительно заколоченные гвоздями двери.

О возгорании пожарным сообщили женщины, гулявшие рядом с местом трагедии с колясками. Они увидели суетящихся в панике детей и кричащих, что там горит мальчик. Когда прибыли пожарные машины и потушили огонь, на пепелище обнаружили его обгоревшее тело.

Напомним, ранее в Москве на станции метро "Киевская" мужчина толкнул 15-летнего подростка под прибывающий к платформе поезд.

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