Под Москвой после атаки вспыхнул ключевой нефтетранспортный узел - соцсети (видео)

Володарск

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В Московской области России в ночь на 6 октября после атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар.

Telegram-канал Exilenova+ публикует кадры из района Володарской линейной производственно-диспетчерской станции и сообщает, что предварительно горит именно этот объект.

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На видео видно сильное пламя и зарево над территорией.

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В ночь на 6 октября Московскую область атаковали дроны по разным направлениям. Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи неоднократно сообщал о якобы направлявшихся в российскую столицу беспилотниках , а работу нескольких московских аэропортов ограничивали.

Чем важна ЛПДС "Володарская"

Речь идет о важном объекте топливной инфраструктуры Московского региона. "Транснефть" называет ЛПДС "Володарская" крупнейшим трубопроводным транспортным узлом и крупнейшей нефтебазой Москвы и Московской области.

Станция работает с автомобильным бензином, дизельным и авиационным топливом. Она связана с Московским кольцевым нефтепродуктопроводом, а также с трубопроводами, снабжающими топливом, в частности, московские аэропорты.

Официального подтверждения попадания именно в ЛПДС "Володарская" и информации о масштабах повреждений на момент публикации нет.

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Ранее сообщалось, что московский НПЗ "Газпром нефти" остановил переработку нефти после атаки украинских дронов .

Мы ранее информировали, что в Самарской области России продолжает гореть Куйбышевский НПЗ, который ВСУ атаковали накануне .

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