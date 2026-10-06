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Под Москвой после атаки вспыхнул ключевой нефтетранспортный узел - соцсети (видео)
В Московской области РФ после массированной атаки дронов, предварительно, горит ЛПДС "Володарская" - крупнейший трубопроводный транспортный узел и одна из ключевых нефтебаз московского региона.
В Московской области России в ночь на 6 октября после атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар.
Telegram-канал Exilenova+ публикует кадры из района Володарской линейной производственно-диспетчерской станции и сообщает, что предварительно горит именно этот объект.
На видео видно сильное пламя и зарево над территорией.
В ночь на 6 октября Московскую область атаковали дроны по разным направлениям. Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи неоднократно сообщал о якобы направлявшихся в российскую столицу беспилотниках , а работу нескольких московских аэропортов ограничивали.
Чем важна ЛПДС "Володарская"
Речь идет о важном объекте топливной инфраструктуры Московского региона. "Транснефть" называет ЛПДС "Володарская" крупнейшим трубопроводным транспортным узлом и крупнейшей нефтебазой Москвы и Московской области.
Станция работает с автомобильным бензином, дизельным и авиационным топливом. Она связана с Московским кольцевым нефтепродуктопроводом, а также с трубопроводами, снабжающими топливом, в частности, московские аэропорты.
Официального подтверждения попадания именно в ЛПДС "Володарская" и информации о масштабах повреждений на момент публикации нет.
Ранее сообщалось, что московский НПЗ "Газпром нефти" остановил переработку нефти после атаки украинских дронов .
Мы ранее информировали, что в Самарской области России продолжает гореть Куйбышевский НПЗ, который ВСУ атаковали накануне .